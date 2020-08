Edimburgo amanece desierta el día que inauguraba sus festivales de verano

Remei Calabuig

Edimburgo, 7 ago (EFE).- Tras 73 años ininterrumpidos de música, danza y comedia, la pandemia de COVID-19 ha impedido al Festival Internacional de Edimburgo y al Fringe levantar el telón este viernes, lo que deja desiertas las calles de la capital escocesa y pone en riesgo el futuro del sector turístico y cultural.

Cuando se acerca el verano, el centro de Edimburgo se transforma para acoger los recintos, carpas y escenarios al aire libre que dan cabida a sus dos festivales más reconocidos, pero también al certamen de bandas militares Royal Military Tattoo, al del libro y al de arte, cuyas programaciones suman más de 5.000 eventos y atraen a una audiencia de 4,4 millones de espectadores.

EL MAYOR EVENTO TRAS LOS JUEGOS OLÍMPICOS

Con muy pocos transeúntes, la mayoría locales que frecuentan tiendas y cafeterías, y llena de coches, es difícil imaginar ahora el ajetreo que cada verano invade la Royal Mile, la arteria más conocida de la ciudad, que conduce hasta el castillo y en la que tienen lugar las actuaciones callejeras del Fringe.

Sin embargo, esta ha sido la imagen que durante más de siete décadas ha consolidado a Edimburgo como uno de los destinos más populares para aquellos que desean huir del calor, conocer la historia y los bellos paisajes escoceses y, de paso, descubrir la amplia oferta cultural de estos festivales.

Al llegar agosto, la capital escocesa es un hervidero de gente que abarrota los teatros, pero también los 'pubs', hoteles, iglesias y galerías que acogen las actuaciones de los 25.000 artistas llegados de todos los puntos del planeta.

Los organizadores de los cinco festivales más grandes, a los que se añaden certámenes menores como el de jazz, televisión o gastronomía que debían celebrarse este año del 7 al 31 de agosto, los han calificado como el segundo evento cultural más grande del mundo después de los Juegos Olímpicos.

No es de extrañar así que generen un impacto en la economía escocesa de más de 300 millones de libras (330 millones de euros/ 390 millones de dólares), un importe que este año se ve drásticamente reducido y pone en peligro miles de puestos de trabajo en la industria cultural y turística.

Si bien el Gobierno británico pactó una serie de corredores aéreos que permiten a los ciudadanos de varios países evitar la cuarentena, el aumento de rebrotes en España la ha excluido de este listado, así como a Andorra, Bélgica y Bahamas, cuyos viajeros tendrán que confinarse obligatoriamente durante 14 días, lo que ha generado las quejas del sector turístico.

EL FRINGE, RESCATADO POR EL GOBIERNO ESCOCÉS

El Fringe ha suspendido temporalmente de empleo al 70 % de su plantilla -que se ha acogido al programa estatal de retención de empleo, similar a los ERTE españoles- y al resto le ha aplicado un 20 % de reducción de salario.

Al tratarse de una organización benéfica que obtiene sus ingresos de la venta de entradas y el registro de los artistas participantes, el Fringe se ha visto al borde de la quiebra y ha tenido que recurrir a fondos públicos para asegurar su supervivencia.

La falta de recaudación supone una pérdida de 30 millones de euros (35 millones de dólares), lo que ha originado un déficit de más de un millón de euros (1,1 millones de dólares) en este festival, dedicado a las artes escénicas, y con gran prestigio en el mundo de la comedia anglosajona, el cabaret, el burlesque y el circo.

Para evitar el colapso de la sociedad que gestiona el certamen, el Gobierno escocés le ha concedido un préstamo sin intereses por valor de 1,1 millones de euros (cerca de 1,3 millones de dólares) con el objetivo de que pueda “recuperarse” de cara a 2021, según indicó la ministra escocesa de Cultura, Fiona Hyslop.

“Este festival es mucho más que tres semanas de eventos en agosto. Es la encarnación de cómo la cultura y la creatividad nos unen y, en este momento increíblemente difícil, estamos agradecidos de trabajar tan estrechamente con nuestros socios en este objetivo común', dijo Hyslop.

La historia de los festivales se remonta a 1947, cuando, tras la Segunda Guerra Mundial, se fundó el Festival Internacional de Edimburgo en un intento de reconciliar y reunir a personas y naciones a través del arte.

Tan solo un año después nació el Fringe de la mano de ocho grupos de teatro que no fueron seleccionados por el Festival Internacional y que decidieron crear su propio certamen para actuar 'on the fringe' o 'al margen' del circuito principal.

ESPECTÁCULOS A TRAVÉS DE LA PANTALLA

Ante la cancelación de todos los eventos que supongan la reunión de un gran número de asistentes, la única alternativa es recurrir a las pantallas para ofrecer espectáculos que la audiencia pueda seguir en directo.

Durante los viernes de agosto, el Fringe ofrecerá un programa de espectáculos de contenido variado (como obras de teatro, monólogos y escape rooms interactivas) que durarán 60 minutos, se emitirán en tiempo real y para los que se venderán entradas.

“Hemos sobrevivido de cara al próximo año y todos nuestros esfuerzos se centran en utilizar los recursos que tenemos para asegurarnos de que las compañías, los artistas y los espacios también puedan sobrevivir', afirmó la directora ejecutiva del Fringe, Shona McCarthy.

Por su parte, el Festival Internacional ofrecerá conciertos virtuales de música clásica y ha diseñado el espectáculo “The Ghost Lights”, una serie de proyecciones digitales que se realizarán sobre edificios y se podrán seguir también a través de la red.

El objetivo, indicaron los organizadores, es “traer algo de alegría” a Edimburgo y “recordarle al mundo la increíble experiencia que se vive en la ciudad durante el Festival”.

El nombre del espectáculo procede de la luz de la sola bombilla que permanece encendida sobre el escenario cuando el público abandona la sala y el teatro cierra.

'Es un símbolo de que, aunque el espectáculo ha terminado por ahora, el edificio se llenará de nuevo de risas, lágrimas y aplausos', destacó el certamen. EFE