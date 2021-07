Ednita Nazario volverá a actuar en el Coliseo de Puerto Rico el 20 noviembre

San Juan, 13 jul (EFE).- La veterana cantante puertorriqueña Ednita Nazario regresará a presentarse en el Coliseo de Puerto Rico José M. Agrelot, en San Juan, el 20 de noviembre, dos meses después de que inaugure el Coca Cola Music Hall, también en la capital.

La llamada 'Diva de Puerto Rico' se presentará en el Coliseo de Puerto Rico como parte de su gira, 'La Más Loca, La Más Bella', según se anunció este martes en un comunicado de prensa.

'La Más Loca, La Más Bella' es uno de los sencillos más recientes que Nazario ha publicado y que formará parte de un próximo proyecto musical homónimo.

'Será un concierto distinto, repleto de sus grandes éxitos, algunos estrenos, y sorpresas, con la majestuosidad que caracteriza a esta enérgica intérprete puertorriqueña', resaltó el comunicado.

La producción, de igual manera, se describió en el comunicado como 'grandiosa (...) para enmarcar el regreso a este importante recinto de la inigualable Ednita Nazario y el comienzo de una gira histórica'.

Nazario, de 66 años, es intérprete de reconocidos temas como 'Quiero que me hagas el amor', 'Más mala que tú', 'Si no me amas', 'Tú sabes bien', 'Vengada' y 'Para el peor amante'.

Y entre sus sencillos más recientes está 'Se nos fue la mano', que grabó con el también artista puertorriqueño Luis Fonsi.

'Se Nos Fue La Mano' es un sencillo que forma parte del EP de cinco canciones que lanzó Nazario en diciembre pasado titulado 'La Más Loca', la primera de dos partes del proyecto musical 'La Más Loca, La Más Bella'.

En dicho EP, Nazario, ganadora del Latin Grammy Premio al Excelencia 2016, aparecen además otros temas como 'Todo', escrito por Fonsi, y 'No Pienso Volver', 'No Vuelvas' y 'La Más Loca, La Más Bella'.

Nazario ha recibido importantes premios y nominaciones durante su carrera artística como cantante, compositora y actriz. Cuenta con más de 28 discos, tanto de estudio como en vivo, y muchos de sus temas lograron la primera posición en las listas de difusión radial.

Ha sido nominada en varias ocasiones a los Premios Billboards y al Latin Grammy.

Su álbum 'Por Ti' recibió nominaciones al Latin Grammy (Mejor Álbum Pop Cantante Femenina) y a Premios Tu Música (Mejor Álbum Balada Pop).

La Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores (ASCAP) le otorgó el Premio Herencia Latina (2004). EFE

