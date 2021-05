Eduardo Coudet: 'No puedo valorar las jugadas, algunas no las he visto'

Vila-real (Castellón), 9 may (EFE).- El entrenador del Celta, Eduardo Coudet, dijo este domingo, tras ganar al Villarreal en La Cerámica (2-4), que no podía valorar las jugadas polémicas del partido porque algunas de ellas no las había visto.

“No soy yo para decir que jugada son buenas o no. Pero cuando nos han tocado fallos no he dicho nada. Pero no he podido ver nada', añadió en rueda de prensa sobre las decisiones arbitrales

“Estoy contento y orgulloso, pero en todos los partidos. Hicimos un gran trabajo ante un gran rival, hicimos a la perfección el partido preparado, hicimos un gran partido, vinimos a ganar y nos llevamos los puntos”, añadió el técnico argentino.

Respecto a si el objetivo del equipo es una plaza europea, comentó que no mira más allá de recuperar jugadores y pensar en el Getafe. 'Mi cabeza está en eso, en el siguiente partido y nada más”, apuntó.

Además, aseguró que el partido ante el Villarreal le pone 'contento por todo, por todos los jugadores y me pone feliz que haya jugadores cómo Brais que esté trabajando tan bien y que esté dando lo mejor cada día. Me gustaría tener un Balaídos lleno para que reconocieran a los jugadores que están haciendo las cosas tan bien”, concluyó. EFE

