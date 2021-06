Eduardo Vargas: 'Dominamos el primer tiempo y el segundo nos dejamos estar'

Cuiabá (Brasil) 18 jun (EFE).- El delantero chileno Eduardo Vargas comentó tras el triunfo por 1-0 ante Bolivia este viernes que 'fue un partido intenso' con dos partes diferenciadas, en las que en una dominó La Roja y en la otra el rival creció.

'Dominamos el primer tiempo y en el segundo nos dejamos estar', reconoció el ariete del Club Atlético Mineiro, que esta noche asistió a su compañero Benjamin Brereton para que anotase su primer tanto por la selección chilena, que celebró con mucha emoción.

'Nos adaptamos bien con Ben, él no sabe español, no maneja el idioma, pero nos entendimos muy bien en la cancha', afirmó el ex Napoli.

Vargas, que actualmente figura entre los 10 goleadores históricos de certamen continental con 13 tantos luego de anotar frente Argentina, volvió a la autocrítica y aseguró que el encuentro se les 'complicó'.

'Estuvimos muy desordenados en el segundo tiempo y casi nos cuesta el empate', añadió.

Con este resultado, Chile llegó a los cuatro puntos en el Grupo A luego de empatar previamente con Argentina, mientras que Bolivia quedó en cero tras su primera caída ante la selección de Paraguay.