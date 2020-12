$!EE.UU., pendiente del Supremo ante demanda de Texas para revocar elecciones

A tres días de que el Colegio Electoral se reúna para ratificar la victoria del demócrata Joe Bien, Estados Unidos está pendiente de la resolución de una demanda de Texas ante el Tribunal Supremo contra el resultado de los comicios -la última esperanza del presidente saliente Donald Trump-, mientras el mandatario electo sigue dando forma a su futuro Gobierno.

Los jueces de la máxima instancia judicial del país mantuvieron una reunión telefónica este viernes para estudiar, como suelen hacer, los casos que admitirán a trámite.

No se ha dado a conocer el contenido de ese encuentro, aunque, según apuntaba el diario The New York Times, es muy posible que hablaran de la querella interpuesta por Texas, que pretende dar la vuelta a los resultados de las elecciones presidenciales en cuatro estados claves -Georgia, Michigan, Pensilvania y Wisconsin-, que dieron la victoria a Biden.

El Supremo puede adoptar una decisión en cualquier momento, y los medios locales no descartan que pueda ser este mismo viernes.