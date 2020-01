$!EEUU: Avión estrellado pertenece al ejército estadounidense

KABUL (AP) — Un avión militar de Estados Unidos se desplomó el lunes en el este de Afganistán, y hasta el momento no hay indicios de que haya sido derribado por fuego enemigo, informó el ejército estadounidense.

El portavoz de las fuerzas armadas estadounidenses en Afganistán, el coronel Sonny Leggett, dijo que el avión militar, un Bombardier E-11A, chocó en la provincia de Ghazni y que ya se investigan las causas del incidente.

No se prevé que el choque del lunes obstaculice las negociaciones de paz entre Estados Unidos y el Talibán en caso de que haya resultado un accidente.

El Bombardier E-11A es un avión de espionaje de la Fuerza Aérea. Un video desde el lugar del choque que circula en redes sociales aparentemente muestra los restos calcinados de la aeronave.

Un portavoz del Talibán y periodista afgano afiliado al grupo extremista había dicho previamente que el choque fue de un avión militar de Estados Unidos.

Tariq Ghazniwal, periodista de la zona, dijo que vio una aeronave en llamas. En un intercambio a través de Twitter, dijo a The Associated Press que vio dos cuerpos y que la parte frontal de la aeronave estaba severamente calcinada. Añadió que el cuerpo y la cola del avión apenas sufrieron daños. Su información no pudo verificarse de manera independiente.

Ghazniwal dijo que el lugar del incidente se ubica a unos 10 kilómetros (6,2 millas) de una base militar de Estados Unidos. Miembros del Talibán local fueron enviados para proteger la zona, informó, y varios otros militantes inspeccionaban una aldea cercana en busca de dos personas que se cree sobrevivieron al choque.

El Talibán controla buena parte de la provincia de Ghazni y domina por completo la zona en la que se desplomó el avión.

Ghazniwal dijo que el lugar del desplome está cerca de una población de nombre Sado Khelo, en el distrito de Deh Yak. También dijo que el choque ocurrió poco después de la 1 de la tarde (hora local), pero que los residentes del área no reportaron sonidos fuertes. No dijo si la aeronave fue derribada, pero “el choque no fue fuerte”.

Gannon reportó desde Islamabad. Los periodistas de Associated Press Jon Gambrell, Aya Batrawy y David Rising contribuyeron a este despacho desde Dubái, Emiratos Árabes Unidos; Tameem Akhgar colaboró desde Kabul y Robert Burns desde Washington.