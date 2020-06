EEUU impone restricciones sobre otros 4 medios chinos por hacer 'propaganda'

Washington, 22 jun (EFE).- El Gobierno de EE.UU. anunció este lunes que restringirá la actividad en territorio estadounidense de cuatro medios chinos, entre ellos la popular cadena estatal de televisión CCTV, por considerar que hacen 'propaganda' del Partido Comunista de China.

Además de CCTV, los otros tres medios afectados son la agencia de noticias China News Service, la segunda más grande detrás de Xinhua; el grupo Diario del Pueblo, el periódico oficial del Partido Comunista de China, y, por último, Global Times, una cabecera centrada en temas internacionales que pertenece a ese grupo mediático.

'Esos medios están controlados en la práctica por el Partido Comunista de China, por lo que los consideramos órganos de propaganda', dijo a la prensa un funcionario del Departamento de Estado.

A partir de ahora, EE.UU. tratará a esos cinco medios como si fueran misiones diplomáticas del Gobierno chino, de manera que los periodistas estarán sujetos a las mismas restricciones que los diplomáticos, detalló esa fuente, que pidió el anonimato al no estar autorizada a hablar públicamente del asunto.

Como ocurre con las legaciones diplomáticas de cualquier país, ahora, esos medios tendrán que informar al Departamento de Estado de las propiedades que tienen en EE.UU. y entregar una lista con los nombres de sus empleados, así como informar de a quiénes despiden y contratan.

No obstante, otro funcionario estadounidense aseguró que los periodistas de esos medios podrán seguir trabajando y consideró que las restricciones no limitan su libertad de prensa, sino que sirven para 'reconocerles por lo que son', es decir, a su parecer por hacer 'propaganda'.

Las nuevas restricciones se suman a las que ya impuso en febrero Washington sobre otros cinco medios: la agencia de noticias Xinhua; la televisión CGTN; la emisora China Radio International; el diario oficial en inglés, el China Daily, y la empresa que lo distribuye, la Hai Tian Development USA.

Además, en marzo, EE.UU. anunció límites en el número de empleados de nacionalidad china que Xinhua, CGTN, China Radio International y China Daily pueden tener en territorio estadounidense.

En respuesta a las acciones de Washington, Pekín expulsó en marzo a los corresponsales de nacionalidad estadounidense de los diarios The New York Times, The Wall Street Journal y The Washington Post.

Además, el Gobierno chino ordenó a las delegaciones radicadas en China de esos tres diarios, así como a la revista Time y al medio estatal estadounidense Voice of America que declaren por escrito la información sobre su personal, finanzas, operaciones e inmuebles en el país asiático.

El trasfondo del anuncio de hoy de Washington es la guerra comercial que mantienen ambas potencias económicas desde hace dos años, la guerra tecnológica, una subyacente pugna por la hegemonía y, más recientemente, el intercambio de culpas entre Pekín y Washington sobre quién de los dos originó la actual pandemia de coronavirus. EFE