EEUU intenta reactivar las consultas con Israel para relanzar diálogo de paz

Washington, 4 oct (EFE).- El Gobierno de Estados Unidos está trabajando para reactivar las consultas con Israel, tras la ofensiva sobre Gaza de mayo pasado, para relanzar el diálogo de paz con los palestinos de cara a lograr una solución de dos Estados.

Así lo explicó un funcionario de la Casa Blanca en una llamada con periodistas antes de la visita este martes y el miércoles a Washington del director del Consejo de Seguridad Nacional de Israel, Eyal Hulata.

Ese será uno de los asuntos que Jake Sullivan, asesor de Seguridad Nacional del presidente Joe Biden, abordará con Hulata durante las sesiones del Consejo Estratégico Consultivo EE.UU.-Israel, que se celebrará hasta el miércoles en la capital estadounidense.

El funcionario recordó que tras la ofensiva en Gaza, los canales de comunicación con los palestinos estaban 'casi cortados'.

'Y hemos estado trabajando para restaurar esos (canales) en consultas con el Gobierno israelí, dado que ellos quieren', explicó.

La fuente agregó que en los últimos meses EE.UU. ha tenido un 'diálogo franco' con el Gobierno de Naftalí Bennett sobre 'los esfuerzos para fomentar la paz, la seguridad y la prosperidad tanto para los israelíes como para los palestinos', y ahora quiere profundizar en esas consultas.

En ese sentido, Washington considera que es 'importante' que no haya acciones 'provocadoras' que socaven esos esfuerzos para construir la confianza mutua, 'necesaria para avanzar hacia una solución de dos Estados, que es la postura que el presidente Biden ha adoptado durante toda su trayectoria'.

El funcionario indicó que la colaboración entre EE.UU. y el Ejecutivo de Bennett a este respecto ha sido 'bastante constructiva'.

Otro de los temas en la mesa del consejo estratégico con Israel será fortalecer los acuerdos de paz alcanzados durante la Administración de Donald Trump (2017-2021) entre Israel y varios países árabes e 'identificar nuevas oportunidades', dijo el funcionario, que no quiso precisar el nombre de ningún país en concreto.

CONSULTAS SOBRE IRÁN

Como se trata de un foro dedicado a la seguridad nacional, el asunto principal en la agenda será Irán, que Israel ve como su principal amenaza en la región.

A este respecto, el funcionario detalló que tanto EE.UU. como Israel coinciden en que el programa nuclear de Irán ha aumentado 'dramáticamente' desde que el Gobierno de Trump abandonó el pacto nuclear con Teherán en 2018.

No obstante, 'seguimos comprometidos con la vía diplomática: creemos que es la mejor manera de poner techo al programa y revertir las ganancias que Irán ha hecho en años recientes en la parte nuclear, pero obviamente si no funciona hay otras vías', dijo la fuente, que no aclaró cuáles serían esas opciones.

En es sentido, remarcó que Washington está 'complemente comprometido a la hora de garantizar que Irán nunca consiga armas nucleares', lo que está en concordancia con lo que Israel quiere, aunque destacó que no están alineados en todos los asuntos.

La visita de Hulata se produce después de que Sullivan viajara la semana pasada a Oriente Medio, donde estuvo en Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Egipto.

Esta será la tercera vez que el consejo estratégico consultivo EEUU-Israel se reúna tras su lanzamiento en marzo pasado, aunque será la primera vez que lo haga presencialmente, ya que las sesiones anteriores fueron virtuales.

Aparte de ese encuentro, Sullivan y Hulata tendrán una reunión por separado para hablar de 'asuntos de la agenda bilateral'. EFE

