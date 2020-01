EFE culmina su serie especial multimedia sobre vidas afectadas por el brexit

Madrid, 28 ene (EFE).- La Agencia EFE ofrece este miércoles y este jueves una selección de diez “Historias del brexit”, una serie especial multimedia sobre el impacto que tendrá la salida comunitaria del Reino Unido en todos los ámbitos, contada a través de experiencias personales desde diferentes ciudades españolas y británicas.

El escultor que teme no poder entregar sus decorados para las precuelas de Juego de Tronos en Belfast; el granjero que pronostica una vuelta del IRA si se restablece la frontera irlandesa; los habitantes de La Línea que no quieren perder su trabajo en Gibraltar o los jóvenes talentos que ya no podrán llegar a la Premiere League, son algunas de estas historias, contadas desde localizaciones como Forkhill, Jonesborough, Tyrone, Dover, Folkestone, Oxford, Londres, Alicante o Gibraltar.

Vidas y sectores de una sociedad que mira con inquietud al próximo viernes 31 de enero, día en el que se ejecutará una separación aprobada por el 51,9 % de los británicos.

Algunas de ellas, como la del ámbito sanitario, se presentan en un formato dual o 'espejo'. De esta forma, cuenta el incierto futuro de los enfermeros españoles en el Reino Unido y la preocupación de los ancianos británicos en las “colonias” alicantinas, que no saben si podrán seguir disfrutando de la Seguridad Social y se plantean volver al Reino Unido.

Además del texto y de una galería fotográfica, todos los temas presentan un vídeo documental que indaga en las vidas corrientes que se verán alteradas dentro y fuera de las fronteras británicas.

Mañana, EFE reeditará los reportajes multimedia sobre el miedo a una Irlanda del pasado; el gran desafío logístico que afronta Eurotúnel; la incertidumbre en el paso fronterizo más pequeño(Gibraltar); las mascotas afectadas por el “petxit” y el “virus brexit”, una epidemia que afecta a los sistemas públicos sanitarios.

El jueves, recuperará las historias sobre el activismo sociopolítico de españoles y británicos contra el brexit; sus inesperados efectos sobre deportes masivos -en términos económicos y populares- como el fútbol y la Fórmula Uno; la decepción de los investigadores internacionales que trabajan en el Reino Unido y el peligro de que las despensas británicas se queden sin productos españoles.

La serie culmunirá este mismo día con una historia inédita: la repercusión del brexit sobre las exportaciones hortofrutícolas españolas y la escasez de producción y mano de obra que sufre el Reino Unido en este sector. EFE