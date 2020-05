Egas duda FIFA y Conmebol reconozcan a Estrada como jefe de fútbol en Ecuador

Guayaquil (Ecuador), 4 may (EFE).- Francisco Egas, que fue removido como presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) el pasado 24 de abril en una reunión del Directorio de la entidad, dijo este lunes que dudaba que la FIFA y la Conmebol reconozcan a Jaime Estrada como su sucesor.

'Si la Conmebol reconoce a Estrada, tendría que hacerlo en base de alguna legalidad', pero 'no creo que se venga en el horizonte algo así. Lo digo muy claramente, el Estatuto está violado por donde se lo mire', añadió Egas, que ha rechazado que el Directorio de la FEF lo haya removido del cargo de presidente y entregado ese puesto a Estrada.

'No pienso renunciar a la presidencia, pero si hay una mayoría de clubes y de asociaciones que me pidan que me vaya, entonces me iré', subrayó Egas que, no obstante, aseguró que no cree que esa mayoría 'perdure en el tiempo'.

Estrada fue electo presidente de la FEF el pasado 24 de abril con el voto de seis de los nueve miembros del Directorio y ratificado en el cargo en un Congreso Extraordinario el pasado 1 de mayo, por 15 de los 26 clubes de la primera división y por 15 de las 22 asociaciones, mientras que Egas fue removido al puesto de tercer vocal.

Con relación a una operación, cuando aún estaba al frente de la FEF para que el Directorio aprobara la figura de un fideicomiso para ceder el edificio donde funciona la sede de la Federación, en la ciudad de Guayaquil, a favor del banco de un familiar cercano suyo, Egas se defendió.

'Ese tema del fideicomiso jamás estuvo en el orden del día el pasado 24 de abril, lo único que se hizo fue leer un e-mail del banco en el que proponía (la operación), pero nunca se trató en Directorio. Yo no conocí este tema porque no está en ninguna acta', expresó.

Sobre la supuesta violación al excederse de los 4,2 millones de dólares fijado por la FEF para la contratación del cuerpo técnico de las selecciones nacionales, Egas lo justificó.

'No estamos hablando solo de un cuerpo técnico comandado por Jordi Cruyff, sino de una Secretaría Técnica en manos del español Antonio Cordón; (los contratos) entre los dos suman 5.200.000 de dólares incluidos los impuestos', aclaró.

Añadió que 'el valor más alto que podemos prever es de 5.200.000 incluidos impuestos de todos los profesionales que hemos traído por aprobación del Directorio', aunque recalcó que al mostrar parte del contrato estaba 'rompiendo la confidencialidad' de ese instrumento.

En el tema de reducción de sueldo o reestructuración del salario de los dos españoles expresó: 'A partir de marzo y mientras dure la pandemia Cordón y Cruyff iban a recibir un 65 por ciento menos, ese 65 por ciento menos iba a ser una negociación en marcha', agregó. EFE