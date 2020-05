Egipto envía una advertencia a los corresponsales del Post y New York Times

El Cairo, 24 may (EFE).- El Servicio de Información del Estado de Egipto (SIS) envió una 'advertencia' a los jefes de las corresponsalías del periódico The Washington Post y The New York Times en El Cairo por lo que considera 'violaciones profesionales', un mes después de suspender la acreditación de una periodista de The Guardian.

El SIS informó a través de un comunicado difundido hoy que el jefe del buró de The Washington Post en El Cairo, Sudarsan Raghavan, fue informado de la advertencia de que en caso de que las 'violaciones profesionales y la cobertura de prensa difamatoria y sin base' continúen, se tomarán 'medidas permitidas por las leyes egipcias y las reglas de muchos países'.

El SIS acusó al periodista de 'mala conducta profesional, desinformación y falta de información en noticias recientes sobre Egipto', tras la publicación de un artículo sobre el manejo del Gobierno de Abdelfatah al Sisi de la crisis del coronavirus y la represión.

Para el organismo, encargado de los medios de comunicación en el país, el periódico violó reglas de la profesión al 'confiar en fuentes anónimas' y en terceros, y no cumplió con normas para el trabajo de los corresponsales extranjeros, que deben tener 'fuentes directas de información' y evitar el 'sesgo negativo con meras acusaciones sin fundamento'.

El SIS advirtió de nuevo a el jefe de buró del diario The New York Times, Declan Walsh, de que también fue alertado de 'numerosas violaciones profesionales en algunos de sus reportes recientes'.

Walsh ya fue advertido hace un mes, cuando el SIS retiró la acreditación de la corresponsal del diario británico The Guardian, Ruth Michaelson, en El Cairo por sus reiteradas 'violaciones profesionales'.

La organización Reporteros Sin Fronteras sitúa a Egipto en el puesto 163 de 180 países en su índice de libertad de prensa de 2019.

Según esta organización, al menos 30 periodistas se encuentran encarcelados por acciones o hechos relacionados con su trabajo. EFE