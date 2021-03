Egipto reafirma su posición después del bloqueo del canal de Suez

Francesca Cicardi

El Cairo, 30 mar (EFE).- Las autoridades egipcias reafirmaron hoy su postura, así como su gestión de la crisis del canal de Suez, que fue finalmente desbloqueado este lunes tras casi una semana en la que quedaron retenidos cientos de barcos, millones de pérdidas y retrasos para el comercio marítimo mundial.

En su primera visita al canal desde que el portacontenedores 'Ever Given' se atravesara y bloqueara la destacada vía marítima el pasado día 23, el presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, aseguró que no existe una alternativa para el transporte entre Asia y Europa, y alabó los esfuerzos de la Autoridad del Canal de Suez.

'No deseamos que esto pasara, pero la crisis ha reafirmado el gran papel y la importancia de una realidad que tiene casi 160 años. El canal de Suez ha echado sus raíces en el comercio internacional y esto lo ha demostrado, sobre todo a la hora de hablar de posibles alternativas', afirmó el mandatario, en una velada referencia a la ruta Ártica que propone Rusia.

Según el presidente egipcio, la resolución del bloqueo del canal, por el que pasa más del 10 % del comercio marítimo mundial, ha demostrado que este paso artificial excavado en 1869 'es capaz, estable y competente'.

'Estamos aquí para asegurar y enseñar al mundo que todo ha vuelto a la normalidad', afirmó Al Sisi junto a otros representantes estatales en el Centro de Simulación y Formación Marítima, en la sede de la autoridad gestora del canal, en la localidad de Ismailiya.

SIN RESPONSABILIDADES AÚN

El presidente no quiso adelantarse a los resultados de las investigaciones sobre las causas del incidente del 'Ever Given', que quedó encallado en la orilla oriental del canal durante una tormenta de viento y arena.

La embarcación fue inspeccionada, después de haber sido trasladada a la zona del Gran Lago, en medio del canal de Suez, y no presenta daños, ni provocó daños en la zona donde encalló, tal y como confirmó hoy el jefe de la Autoridad del Canal de Suez, el almirante Osama Rabie.

'Nuestro trabajo tuvo éxito, sin causar daños ni para el buque ni al terreno del canal de Suez', destacó, y agregó que 'lo que pasó va a ser investigado y estudiado para saber las causas del incidente y determinar las responsabilidades'.

El 'Ever Given', de bandera panameña, integra la flota de la naviera taiwanesa Evergreen y es propiedad de la empresa japonesa Shoei Kisen, y transporta una carga de más de 18.000 contenedores que es gestionada por la multinacional Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM).

Un analista económico del Centro de Estudios Al Ahram, Husein Suleiman, dijo a Efe que es pronto para hablar de responsabilidades: 'Hay varias posibilidades legales sobre la mesa, que la empresa propietaria del barco asuma una parte de las indemnizaciones y las aseguradoras internacionales asuman otra'.

Consideró que a largo plazo Egipto no se verá afectado por el incidente ya que las navieras 'prefirieron no tomar vías alternativas, como el cabo de Buena Esperanza (en África) por el largo tiempo de recorrido y los peligros de la piratería'.

En opinión del experto de este centro egipcio estatal, 'la incertidumbre y los miedos tuvieron un gran efecto', más que el impacto real sobre el comercio marítimo.

ATASCO Y OTROS EFECTOS

Sin embargo, la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) estimó hoy que, aunque el tráfico por el canal de Suez vuelva a la normalidad en pocos días, los retrasos comerciales podrían prolongarse durante meses y puede haber efectos duraderos en los costes del transporte marítimo.

A largo plazo, el suceso podría hacer que se buscaran nuevas rutas y otros medios de transporte en un mundo donde el comercio marítimo mueve el 80 % de las mercancías y es considerado el más sostenible.

Mientras, cientos de barcos siguen esperando su turno para poder atravesar el canal en ambas direcciones: la firma de servicios logísticos Leth Agencies informó hoy de que 168 embarcaciones están en cola en el mar Mediterráneo y 184, en el mar Rojo.

Anteriormente, la compañía Gulf Agency Company (GAC), que cuenta con una oficina de coordinación en Suez, afirmó que los convoyes en los que transitan habitualmente los barcos por el canal se reanudaron a primera hora del martes y 'están funcionando en ambas direcciones sin pausa hasta que el atasco se despeje'.

Por su parte, Maersk, la principal naviera que opera en el canal, estimó que hará falta 'una semana aproximadamente para que toda la cola pase a través del canal, en condiciones de seguridad y otras circunstancias operativas', señalando en un comunicado que más barcos se sumarán a la cola estos días.

Las autoridades egipcias han prometido que van a desatascar el canal y que el tráfico volverá a la normalidad en unos cuatro días. EFE

