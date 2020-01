Eguibar: 'El objetivo es el Globo de Cristal, no hay otro'

Madrid, 13 ene (EFE).- El español Lucas Eguibar, ganador de la Copa del Mundo 2014-15 de boardercross de snowboard (tabla de nieve) y doble medallista de plata -individual y por equipos- en los Mundiales de Sierra Nevada 2017, explicó a EFE antes de viajar a Canadá, donde dentro de dos fines de semana se reanudará la competición de la regularidad, en Big White (Columbia Británica), que su 'objetivo es el Globo de Cristal' y que 'no hay otro'.

Eguibar, nacido hace 25 años en San Sebastián y abanderado de España en los Juegos de PyeongChang (Corea del Sur), cuatro años después de capturar Diploma olímpico en los de Sochi (Rusia) -donde acabó séptimo-, fue cuarto en la primera prueba de la Copa del Mundo, en la estación austriaca de Montafon (Vorarlberg); y tras acabar vigésimo primero -por un percance- en Cervinia (Italia), ocupa el décimo puesto en la general, con 600 puntos, ochocientos menos que el líder, el italiano Lorenzo Sommariva. Antes de la prueba de Big White, a unos 200 kilómetros de Vancouver; el campeón guipuzcoano se concentrará junto al ceutí de la federación andaluza Regino Hernández -bronce olímpico en PyeongChang y la otra figura del equipo estelar de la federación española- en Sunshine Village, en Banff (Alberta).

'Después de la primera carrera de la Copa del Mundo (entró en la final de Montafon, pero acabó cuarto) me encontré muy bien. Pero no así tras la segunda (en Cervinia), en la que quedé eliminado pronto, porque me dieron en la tabla. Ahí me quedé con las ganas de demostrar lo que podía haber logrado', explicó a Efe 'Luki' antes de volar desde Madrid a Canadá.

'He estado entrenando mucho en casa estos últimos días; y me siento muy bien', comentó el donostiarra, que cuenta tres victorias (todas ellas en la estación suiza de Veysonnaz) y otros ocho podios en la Copa del Mundo.

'Ahora vamos a Sunshine, donde estaremos unos días en los que podré coger ritmo de circuito. Encima, van los equipos de Estados Unidos, Canadá y el austriaco, si no me equivoco; así que estoy contento. Estaré con (el austriaco) Alessandro (Hämmerle, ganador de la última general de la Copa del Mundo y segundo en ésta), haciendo bajadas y volviendo a coger ritmo', comentó Eguibar.

'No sé qué esperar en Canadá, porque no conozco el circuito; es una carrera nueva, que debuta en el calendario. Nadie se sabe el circuito y estamos un poco a la espera; porque ya sabemos que el desenlace de la prueba dependerá mucho del circuito', dijo.

'Yo, personalmente, estoy con muchas ganas. Creo que estoy bastante bien; sólo quiero llegar allí, ver el circuito y empezar a bajar', explicó a Efe el ganador de la Copa del Mundo 2014-15. 'El objetivo no es otro que el Globo de Cristal; así que vamos a por los puntos', añadió. EFE