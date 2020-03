Eguibar: 'Es mi mejor victoria, ganar en casa es lo mejor que se puede pedir'

Adrian R. Huber

Sierra Nevada (Granada), 7 mar (EFE).- El español Lucas Eguibar, que se exhibió este sábado al ganar con tremenda autoridad la prueba de la Copa del Mundo de boardercross de snowboard (tabla de nieve) de Sierra Nevada, declaró a EFE en la citada estación andaluza, después de lograr su cuarto triunfo en esta competición, que ésta es la 'mejor victoria' de su carrera.

'Creo que es mi mejor victoria. Ganar en casa es lo mejor que se puede pedir. Me quedé con la 'espinita' del oro en 2017 -logró dos platas en el Mundial de Sierra Nevada, en la prueba individual y en la prueba por equipos- y mira, aquí la tenemos', comentó a Efe el 'rider' vasco después de ganar por primera vez en España: sus otros tres éxitos en Copa del Mundo llegaron siempre en la estación suiza de Veyssonaz, donde se impuso en 2015, 2016 y 2019.

Lucas Eguibar logró la cuarta victoria de su carrera en la competición de la regularidad con una gran exhibición, después de haber sido el mejor en todas las bajadas. Antes de la prueba había marcado el mejor tiempo en la clasificación -suspendida el viernes por el viento- y, en competición dominó todas las eliminatorias previas y la Gran Final.

'Obviamente me he encontrado muy bien, durante todo el día. He estado muy concentrado, en todo momento. Desde el principio hasta el final. No quería perder la concentración. Me he sentido muy bien en la pista desde el primer día; y ya está', explicó el campeón donostiarra, cuyo mejor puesto en la Copa del Mundo de esta temporada era el cuarto que firmó en la estación austriaca de Montafon (Vorarlberg).

'He estado concentrado en hacer todas las bajadas muy bien, en no cometer errores y en dar lo mejor de mí', comentó 'Luki', nacido hace 26 años en San Sebastián, que relegó al segundo puesto al austríaco Alessandro Haemmerle -nuevo líder de la Copa del Mundo-, en una prueba cuya tercera plaza ocupó el alemán Paul Berg.

'Es mi mejor victoria. Ganar en casa es lo mejor que se puede pedir', indicó a Efe este sábado en la zona de meta del circuito de Sierra Nevada, el campeón donostiarra, que con su victoria ascendió al sexto puesto de la general.

'Me encontré muy bien, he podido hacer mi trabajo, porque siempre he ido primero; pero hasta el último salto, que no he mirado atrás he estado siempre muy concentrado en seguir adelante. Así que, bueno, desde el aspecto de carrera nunca he tenido que luchar con nadie. Desde ese punto de vista sí que ha sido una victoria fácil', explicó a Efe Eguibar.

'Lo he dado todo. Estoy muy cansado, muy agotado; pero bueno, estoy muy contento', afirmó, en la línea de meta de la pista de la estación que corona el Pico Veleta (3.398 metros), el 'rider' guipuzcoano.

'Desde el primer día llevo andando muy bien aquí; y hoy desde la primera bajada ya les he dicho a los del equipo que me encontraba muy bien', dijo el ganador de la prueba de la Copa del Mundo de Sierra Nevada.

'Incluso en la clasificación no iba a buscar el mejor tiempo; buscaba tener un buen 'feeling' con miras a la carrera. Y aún así saqué el mejor crono. Luego, en carrera, iba concentrado en hacer las cosas bien y he podido ganar', apuntó 'Luki'.

'Ahora habrá que celebrarlo un poco', explicó a Efe un eufórico Eguibar tras ganar ante su familia, amigos y afición este sábado. 'La semana que viene hay otra carrera (en Veyssonaz), así que no hay que pasarse mucho', advirtió, entre risas, el ganador del Globo de Cristal de la temporada 2014-15. EFE