Eguibar festeja su 27 cumpleaños con un tercer puesto en la clasificación

Adrian R. Huber

Madrid, 9 feb (EFE).- El español Lucas Eguibar, plata en los Mundiales de Sierra Nevada 2017 y cuarto hace dos años en la pasada edición de los mismos, en Solitude (EEUU), festejó su 27 cumpleaños este martes con un tercer puesto en la clasificación para la prueba de boardercross de snowboard de los Mundiales de Idre Fjäll, que se decidirá el próximo jueves en la citada estación sueca.

El guipuzcoano Eguibar, ganador de la Copa del Mundo 2014-15 y abanderado de España en los Juegos de PyeongChang (Corea del Sur), cubrió el circuito sueco en un minuto y 18 segundos justos y se quedó a 32 centésimas del mejor tiempo de la clasificación, que marcó el austriaco Alessandro Hämmerle, ganador de las últimas dos ediciones de la Copa del Mundo de la disciplina.

El 'rider' de Vorarlberg aventajó en 22 centésimas al francés Merlin Surget, segundo este martes en la bajada que confeccionó el cuadro de eliminatorias para la prueba del jueves. En la que el canadiense Eliot Grondin, el suizo Kalle Koblet y el estadounidense Hagen Kearney marcaron del cuarto al sexto tiempo, respectivamente, en una clasificación en la que Eguibar fue el único español que pasó el corte.

'Luki', ganador de cuatro pruebas de la Copa del Mundo -la última de ellas en marzo pasado, ante su afición, en Sierra Nevada (Granada)- evidenció que opta de nuevo a medalla en una prueba en la que el jueves defenderá título el estadounidense Mick Dierdorff, que este martes marcó el decimocuarto crono, a dos segundos y 17 centésimas del de Hämmerle.

Idre Fjäll entró -por motivos directamente relacionados con la pandemia- en sustitución de Zhangjiakou (China) y organiza el primer Mundial en mucho tiempo sin la presencia del francés Pierre Vaultier, que en PyeongChang revalidó el título olímpico que había festejado en Sochi'14 (Rusia) cuatro años antes. El galo había anunciado su retirada definitiva al final de la pasada temporada.

El holandés Glenn De Blois, líder de la general de la Copa del Mundo después de las dos únicas pruebas disputadas -en Valmalenco (Italia), donde ganó la primera- marcó el duodécimo tiempo esta martes, a un segundo y siete décimas de Hämmerle.

Eguibar mostró a Efe su satisfacción después de acabar tercero la ronda de clasificación. 'Desde primera hora de la mañana me he sentido bien. Mi primera bajada de hoy (la de reconocimiento) ya ha sido bastante buena; y la de la clasificación ha sido muy buena, quitando dos errores que he tenido', comentó el guipuzcoano.

'Cometí dos errores. Uno en la salida, en la que no he generado tanta velocidad como suelo hacer; y de hecho en el primer parcial iba medio segundo por detrás. En meta me quedé a tres décimas, así que recuperé', explicó, en conversación telefónica con Efe desde Suecia el campeón donostiarra; después de una clasificación en la que los otros tres españoles participantes -el ceutí de la andaluza Regino Hernández, bronce olímpico en PyeongChang, el donostiarra Alvaro Romero y el catalán Bernat Rivera- no pasaron el corte de los 32 que competirán el jueves.

'El otro error lo hice en un salto, en el que me he ido muy lejos. Pero en la parte baja de la pista he recuperado', comentó.

'El trabajo de hoy era ése y está hecho. Así que estoy contento', declaró a Efe el 'cumpleañero' Eguibar este martes desde Idre Fjäll. Donde la británica Charlotte Banks marcó el mejor tiempo de la clasificación para la prueba femenina, sin presencia española.

Banks bajó en un minuto, 21 segundos y 93 centésimas y mejoró en un segundo justo el tiempo de la estadounidense Faye Gulini.

La checa Eva Samkova, doble ganadora de la Copa del Mundo, oro olímpico en Sochi y bronce en los Juegos de PyeongChang, marcó el tercer tiempo, a 1:28 de la británica, en una clasificación que la estadounidense Lindsey Jacobellis, quíntuple campeona mundial de la disciplina -que logró su quinto título en Sierra Nevada, hace cuatro años- acabó en sexta posición. EFE