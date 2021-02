Eguibar: 'Tenía tan claro lo del rebufo que no dudaba del oro'

Madrid, 25 feb (EFE).- El español Lucas Eguibar, flamante campeón mundial de boardercross de snowboard -capturó oro hace justo dos semanas en Idre Fjäll (Suecia)- declaró este jueves en Madrid, recordando esa carrera que 'tenía tan claro que al final iba a ser importante el rebufo que no dudaba de que podía ganar oro; en todo caso tenía miedo de que el cuarto me quitase las pegatinas'.

Eguibar, nacido hace 27 años en San Sebastián y ganador de la Copa del Mundo 2014-15 -competición en la que cuenta cuatro triunfos y la pasada semana acabó segundo la prueba disputada en Reiteralm (Austria)- efectuó estas declaraciones en una rueda de prensa que tuvo lugar en el Consejo Superior de Deportes (CSD), donde fue recibido por Irene Lozano, secretaria de Estado para el Deporte.

'El día que gané el oro casi ni me enteré; estaba tan centrado en la carrera que casi ni celebré el pase a la final, explicó, acerca de la jornada en la que ganó el campeonato mundial 'Luki', que en los Mundiales de Sierra Nevada 2017 (Granada) fue doble subcampeón del mundo -individual y por equipos, con Regino Hernández- y que en los de Solitude (Utah, EEUU), hace dos años, había sido cuarto.

'Estaba centrado en el trabajo que tenía que hacer y por suerte ese trabajo salió. Estamos acostumbrados a circuitos de un minuto y este era de minuto y veinte (segundos), muy exigente. Tenía estudiado en circuito y sabía que en la parte más baja sería importante el rebufo' , indicó el campeón vasco, último abanderado de España en unos Juegos -los de PyeongChang'18 (Corea del Sur)-, cuatro años después de capturar Diploma olímpico -fue séptimo, al ganar la Final pequeña- en los de Sochi'14 (Rusia).

'Luego en meta no quería decir nada porque no sabía si había ganado o no; me abracé con (el austriaco) Alessandro (Hämmerle), fue increíble. Estuve unos años sin resultados buenos y al final esto llegó. Es tremendo', declaró Eguibar este jueves recordando la victoria más importante de su carrera deportiva. EFE