Einaudi publicará en enero su primer disco de piano solista en 20 años

Redacción Cultura, 15 oct (EFE).- El compositor e intérprete italiano Ludovico Einaudi publicará el próximo 21 de enero su primer disco de piano solista en 20 años, un trabajo que llevará por título 'Underwater' y llegará poco después del éxito de sus bandas sonoras para las películas 'Nomadland' y 'The Father'.

Decca Records, responsable del lanzamiento, ha revelado en nota de prensa que fue durante el confinamiento cuando el artista aprovechó aquellas circunstancias excepcionales, en soledad, para escribir este álbum.

'La música vino con naturalidad, más que nunca antes. Sentí una sensación de libertad de abandonarme y dejar que la música fluya libremente. No tenía un filtro entre lo que salía del piano y yo', ha contado Einaudi (Turín, 1955) en declaraciones recogidas por su discográfica sobre aquel proceso.

Añade en las mismas que el título del disco, 'Underwater' (Bajo el agua, en español) 'es una metáfora' de aquella situación, pues alude 'a una dimensión muy fluida, sin interferencia del exterior'.

Hay que retroceder a 2001 para encontrar su último álbum grabado a solas con el piano, 'I Giorni'.

A lo largo de su carrera discográfica, que comenzó en 1988 con 'Time Out', Einaudi ha vendido más de 1,5 millones de discos y se ha convertido en el artista clásico con mayor difusión de todos los tiempos, con más de 1 millón de suscriptores en YouTube. En Reino Unido, una de cada diez reproducciones clásicas lleva su firma.

Además ha compuesto las bandas sonoras de más de 20 películas, entre ellas 'The Intouchables', las citadas 'Nomadland' y 'The Father' (que incluye piezas de su inmensamente popular lanzamiento 'Seven Days Walking', de 2019), y para series de televisión como 'Derek' o 'This is England 90'. EFE

jhv/crf