Einer Rubio: 'Me sorprendió llegar al Movistar Team'

Santiago Arenas García

Madrid, 19 dic (EFE).- El ciclista colombiano Einer Rubio (Chiquizá, Colombia, 1998) ha sido presentado este jueves como uno de los nuevos ciclistas del Movistar Team y como parte del grupo de los jóvenes que afrontarán la temporada 2020 y 2021 con el equipo telefónico.

El de Boyacá, igual que Nairo y su también nuevo compañero Juan Diego Alba, aseguró en una entrevista con EFE que le 'sorprendió' convertirse en nuevo ciclista del equipo Movistar para las carreras del World Tour por su 'corta carrera'.

Afirma emocionado que le habría gustado 'aprender' de Nairo teniéndolo en su equipo, pues todo 'habría sido mucho mejor', pero su partida no es motivo de tristeza ya que confía en escribir una nueva historia propia, y en la que ya sueña con ser protagonista de las tres grandes carreras ciclistas.

Pregunta: Ocupó el segundo lugar en el Giro de Italia Sub23, ¿eso fue lo que cerró su llegada al Movistar Team?

Respuesta: Sí, puede ser que haya sido la carrera que marcó la diferencia. Sin embargo tiempo atrás ya veníamos trabajando este tema, pero sí, ahí fue cuando confirmamos que definitivamente podíamos dar el gran paso.

P: ¿Qué significa llegar al primer equipo del Movistar Team?

R: Estoy sorprendido. Mi carrera deportiva ha sido realmente corta con respecto a la de los demás ciclistas. Me siento muy feliz, espero disfrutar todo al máximo y vamos a empezar una nueva historia.

P: Dice que la carrera ha sido corta. ¿Piensa que el saltó se dio demasiado pronto o se siente preparado?

R: A nivel deportivo fue muy rápido, pero a nivel personal me siento muy preparado, mentalizado, enfocado en los grandes objetivos y espero trabajar mucho que es lo primero de todo para lograr conseguir todo lo que queremos.

P: Con la salida de Nairo Quintana y Winner Anacona, ¿siente la presión de ocupar el lugar que dejan?

R: Vamos a ir despacio. Claro que eran personas muy importantes para este equipo y habría sido diferente si ellos estuvieran aquí, pero paso a paso iremos afrontando las cosas y ojalá poder hacer cosas aún mejores de las que ellos consiguieron.

P: ¿Le habría gustado que Nairo estuviera en el equipo mientras usted es parte de él?

R: Claro que sí -se emociona-, habría sido muy diferente todo, además poder aprender de él porque más que un compañero Nairo es un paisano entonces podría haber sido muchísimo mejor de lo que es.

P: Con la pasión que se vive el ciclismo en Colombia, ¿se siente preparado para afrontar esa presión?

R: Ya nos iremos acoplando a eso. Nada es fácil y aunque los demás dicen que el tema de la prensa y la presión de los colombianos pidiendo etapas y carreras es un poco pesado, pienso que nada es más pesado que ir encima de los pedales -se ríe-.

P: Se cierra un año, ¿cómo calificaría el 2019?

R: El 2019 ha sido un año muy bueno, creo que el mejor año que he tenido en mi vida, como se ve, con este gran paso de ser nuevo ciclista del Movistar Team, así que espero que los siguientes años vengan cargado de mejores cosas.

P: Si esto es un sueño, ¿cuál es el siguiente?

R: Por ahora queda trabajar muy duro y ya más adelante iremos fijando un calendario que espero que para mis expectativas sea muy bueno. Y bueno, quizás debutar ya en una de las grandes y poder ser una de las figuras.

P: Con el triunfo de Egan, ¿te ves soñando con grandes cosas en el Tour, Giro o la Vuelta?

R: Claro que sí. El ciclismo se ha modificado un poco y creo que ahora nosotros los jóvenes tenemos la responsabilidad de surgir en esas carreras. Ya veremos, primero trabajo muy duro, enfocados en lo que queremos y ya está.

P: Será un cambio de las carreteras de Boyacá a las de Europa. ¿Cómo espera que sea se cambio?

R: Ya corrí tres años en Italia así que siento que tengo bastante experiencia en carreteras europeas, y aunque nunca terminaremos de aprender ahí vamos. Creo que mi vida seguirá un poco similar a la de estos tres años en Italia, entonces no será un cambio repentino. Me quedaré en Italia donde tengo mi segunda familia, personas que me han dado una gran mano y me han apoyado desde el inicio hasta ahora y me continúan apoyando.

P: Son tres años en Italia. ¿Qué extraña de Colombia?

R: Aparte de lo principal que es la familia, me hace falta la arepita que la extraño mucho, el queso, la agua de panela con queso, pero bueno, ya cuando regresemos a Colombia disfrutaré de todo eso.

P: Entonces, ¿volverá a Colombia para las fiestas de fin de año?

R: Por ahora tengo que solucionar algunos problemas y temas relacionados con el visado en España, pero lo más probable es que las pase en Colombia. EFE