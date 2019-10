Ejército birmano rescata a secuestrados por guerrilla en violenta operación

Rangún (Birmania), 28 oct (EFE).- El Ejército de Birmania rescató a 14 personas secuestradas por la guerrilla separatista del Ejército de Arakan (AA), según un comunicado oficial publicado este lunes, en una operación en la que los insurgentes acusan a las fuerzas armadas de abatir a tiros a decenas de combatientes y civiles.

Este enfrentamiento se produce en el contexto de un conflicto que se ha recrudecido desde que en enero de este año el AA incrementó su ofensiva contra las fuerzas de seguridad birmanas en el estado occidental de Arakan.

La operación tuvo lugar el pasado sábado, poco después de que guerrilleros del AA tomaran como rehenes a un total de 57 personas, entre ellas 14 soldados y 29 policías, cuando viajaban en un barco en un río del estado de Arakan (Rakáin), según el comunicado oficial.

En otro comunicado publicado por el AA el domingo en su cuenta de Twitter, la guerrilla afirma que los soldados y los policías viajaban en un barco vestidos de paisano y mezclados entre los pasajeros, cuando los guerrilleros inspeccionaron el barco.

El AA afirma que los miembros de la fuerzas de seguridad fueron transferidos a tres de sus lanchas, cuando tres helicópteros militares del Ejército llegaron a las escena y abrieron fuego sobre las embarcaciones, destruyendo dos de los barcos y a todas las personas a bordo.

'Muchos fueron asesinados ya que no había forma de resguardarse de los disparos', denunciaba el comunicado del AA, que afirmaba que no podía ofrecer un número de bajas debido a los disparos y bombardeos, mientras que el Ejército birmano indicaba que sus helicópteros 'realizaron disparos de avisos' y no señalaba ningún tipo de baja.

No hay fuentes independientes sobre el número de bajas, pero el enfrentamiento entre el Ejército y la guerrilla fue uno de los más violentos de lo que va de año.

El AA fue fundado en 2009 por un grupo de estudiantes nacionalistas de la etnia budista rakáin, mayoritaria en Arakan, y en la actualidad se calcula que cuenta con unos 7.000 guerrilleros y muestra cada vez más audacia en sus ataques contra el Ejército y la policía birmanas.

En estos enfrentamientos, que se recrudecieron desde enero, han muerto decenas de combatientes de ambos bandos, así como civiles, y decenas de miles de habitantes del estado han sido desplazados de sus hogares.

Arakan es también la región de los musulmanes rohinyás, a los que las autoridades niegan la ciudadanía y califican como 'inmigrantes bengalíes'.

Más de 730.000 rohinyás huyeron de Arakan a Bangladesh tras una campaña militar en agosto de 2017 del Ejército, que ha sido acusado de genocidio por investigadores de la ONU. EFE