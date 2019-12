Ejército egipcio penetra nuevos sectores afectando al privado, según informe

Beirut, 6 dic (EFE).- El Ejército egipcio ha expandido sus actividades desde la llegada al poder del presidente Abdelfatah al Sisi en 2014 y ha penetrado en nuevos sectores, afectando al privado, que intenta recuperarse de años de crisis económica, según un nuevo informe del centro de estudios políticos Carnegie Middle East.

'Los militares están ahora, por primera vez, trasladándose a otros sectores de la economía, en los que no tenían presencia antes. De un 0 % en el sector del cemento hace 15 años a un 3 % en 2011 y, desde el año pasado, un 23 %', aseguró el investigador Yezid Sayigh, autor del estudio presentado este viernes en Beirut.

Afirmó que este cambio es 'de gran importancia' dado que el sector del cemento estaba 'dominado por lo privado' y ahora las empresas y el Ejército están en competición directa en el mercado.

Agregó que lo mismo ocurre con otros sectores, como los del acero y de los fertilizantes, y que los militares intentan 'expandirse hacia otras áreas, como el oro y los metales pesados', según el autor del informe de 360 páginas titulado 'Los propietarios de la República: una anatomía de la economía militar de Egipto'.

Sayigh apuntó que en esta coyuntura el sector privado sale perdiendo dado que, por ejemplo, los uniformados no tienen que pagar el transporte, porque controlan las carreteras del país, mientras que sí cobran a las empresas privadas los peajes, al igual que las tasas aduaneras.

Por otra parte, aseveró que el Ejército no establece un 'monopolio' en Egipto, sino un 'monopsonio', porque las empresas militares también compran, lo que le favorece a la hora de marcar los precios de los productos frente a la competencia privada, que representa el 60 % de la actividad económica.

'El impacto sobre el sector privado está empezando a ser directo y perjudicial', dijo el autor, destacando que esto es un factor 'nuevo' que está emergiendo después de la toma de poder por Al Sisi, primero en un golpe militar en julio de 2013 y luego a través de las urnas un año después.

Sayigh reveló que los inversores están 'molestos' y que esta nueva tendencia está llevando a las empresas privadas a 'la bancarrota'.

'Ahora más que nunca el acceso a contratos es según a quién conozcas (...) dentro del Ejército', aseguró, en referencia a que los generales deciden a qué empresas adjudican los proyectos, llevados a cabo en su gran mayoría en colaboración con empresas militares o estatales.

El investigador comentó el reciente escándalo protagonizado por Mohamed Ali, contratista egipcio que trabajó durante 15 años con el Ejército en el sector de la construcción y que denunció el pasado septiembre desde España la corrupción en la asignación de proyectos y el despilfarro de dinero público.

'No puedo confirmar con exactitud los números que Mohamed Ali ofreció, pero lo que dijo sí es absolutamente cierto como patrón' de actuación, dijo Sayigh, confirmando que las empresas aceptan las condiciones del Ejército, como el impago, ya que 'si no trabajan de esa manera, saben que no habrá futuros contratos'.

Tras revelar los secretos de los generales en las redes sociales, Ali pidió a los egipcios que salieran a las calles para manifestarse contra Al Sisi, y su convocatoria dio lugar a limitadas protestas en varios puntos de Egipto el 20 de septiembre, seguidas de una amplia campaña de arrestos y represión, con unos 4.000 detenidos. EFE