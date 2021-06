El 33% de muertas por violencia machista en España son migrantes, según ONG

Madrid, 17 jun (EFE).- Las mujeres migrantes supusieron el 33 por ciento de las víctimas mortales de violencia de machista en España entre 2003 y 2019, según denuncia la Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas Iberoamericanos (AIETI) y la Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, Red Latinas.

Es uno de los datos recogidos en el informe 'Tirar del Hilo: historias de mujeres migradas supervivientes de violencia machista', presentado este jueves por estas asociaciones, que subraya que la violencia de género es 'una realidad persistente' en el colectivo de mujeres migrantes en situación de vulnerabilidad.

El documento, que recopila las historias reales de 19 mujeres migrantes supervivientes a la violencia de machista, explica el gran número de estas mujeres que aparecen reflejadas en los datos de este tipo de agresiones.

Silvina Monteros, doctora en antropología y miembro de la Red, destacó en la presentación del informe el alto porcentaje de mujeres extranjeras asesinadas por sus maltratadores en España: 'Una de cada tres mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia de género son mujeres migrantes', dijo.

El informe muestra los datos sobre las denuncias interpuestas en 2019 por violencia de género por nacionalidad, de las cuales un 67,3% proceden de mujeres españolas frente al 32,7% de mujeres migrantes.

'Hay algunas que sí, les han ido bien, que han mandado presos a los hombres, y otras no, que no les han hecho caso, que así nada más les han tomado la denuncia, que tiene que haber sangre, que tiene que haber muerte, para que me puedan tomar atención, entonces, por esos dos lados no lo hice', dice Diana, una peruana víctima de la violencia machista en España en el documento presentado hoy.

Pese al elevado número de mujeres migrantes que sufren maltrato mostrado en el informe, los datos muestran una mayor desprotección en este grupo: 'Hay un alto retiro de denuncias por falta de protección', aclara Monteros y añade 'además la situación legal de la víctima perjudica el proceso de condena desde el inicio ya que es complicado conseguir la residencia hasta que haya una sentencia firme que condene al agresor'.

Según el estudio, los asesinatos de mujeres extranjeras por violencia de género en España afectaron durante el periodo 2003-2019 a 29 mujeres por cada millón de extranjeras residentes en el país. Este dato es más sorprendente al compararlo con la situación de mujeres españolas, cinco asesinadas por cada millón.

En 2017, el 86% de las mujeres víctimas de violencia de género que obtuvieron la protección telemática (ATENPRO) fueron españolas, frente al 14% de mujeres extranjeras que entraron en el plan de protección a través de móviles de emergencia.

Desde la Red, Paola Verdejo, resaltó la necesidad de hablar sobre estas historias propias y expresó la necesidad de crear una red de apoyo a nivel institucional y de manera integral: 'Es importante que el sistema acompañe a la víctima de malos tratos', dijo. EFE