El 40º martes de protesta contra el régimen militar argelino y las elecciones

Argel, 26 nov (EFE).- Cientos de estudiantes argelinos volvieron a salir este martes a las calles de Argel para exigir el fin del régimen militar que lidera el jefe del Ejército, Ahmed Gaïd Salah, y reclamar una vez más la anulación de las elecciones presidenciales previstas para el próximo 12 de diciembre.

En un ambiente festivo presidido por las albórbolas (gritos de júbilo), los jóvenes, a los que se sumaron por el camino otros ciudadanos de distintas edades, repitieron sus mensajes hostiles al poder e instaron al boicot de los comicios, que consideran una maniobra del régimen para legitimarse y perpetuar el actual sistema.

'Dos, dos tres, viva Argelia', 'Gaïd Salah dictador' o 'Poder asesino' fueron los eslóganes más repetidos de una marcha, la 40ª desde que las protestas estallaran el pasado 22 de febrero, que como cada martes desde entonces arrancó a primera hora desde la Plaza de Mártires, a los pies de la famosa Casbah, y desembocó en el centro de la capital.

Al grito de 'Estado civil y no militar', 'Lárgate, Gaïd Salah', 'Queremos nuevo sistema y no uno reciclado' o 'Hijos de Francia, no habrá elecciones', los manifestantes llenaron la céntrica Plaza de Emir Abdelkader, que como el resto del recorrido estaba estrechamente vigilada por cientos de efectivos antidisturbios, policías, gendarmes y agentes de paisano.

'NO, el pueblo dice NO a las elecciones', se podía leer en una larga pancarta; al lado, otras advertían de que 'el 12/12 no habrá elecciones' o que 'Quería votar para mejor, pero no votaré, por que lo que cuenta no es votar, sino cómo se vota', al tiempo que se caricaturizaba a algunos de los cinco candidatos que optan a la presidencia, ninguno de ellos salido del movimiento popular de protesta o Hirak.

Entre los aspirantes destacan como favoritos los ex primeros ministros Ali Benflis, quien se enfrentó a presidente Abdelaziz Bouteflika en las polémicas elecciones de 2014 -que el mandatario ganó pese a estar gravemente enfermo y no aparecer en público-, y Abdelmajid Tebboune, que lideró el Ejecutivo brevemente en 2017, cuando ya no se sabía si el dignatario realmente controlaba el país.

Además, los manifestantes exigieron 'una prensa libre y Justicia independiente' y reclamaron la libertad de todos los detenidos durante estos ocho meses, muchos de ellos en prisión sin haber sido juzgados.

Las manifestaciones en Argelia, que se repiten cada martes y cada viernes, arrancaron el pasado 22 de febrero con un marcha en contra de la decisión del entonces presidente Bouteflika de optar a un quinto mandato consecutivo, pese a haber visto reducida su capacidad de maniobra por el ictus que sufrió en 2013 y los rumores de que en realidad era su entorno el que gobernaba el país.

Tras su caída, Gaïd Salah ha impulsado una pretendida campaña de 'manos limpias' que ha llevado a la cárcel a numerosos políticos, militares y empresarios próximos al 'clan Bouteflika', pero también a periodistas y opositores, como el comandante Lajdar Buregaa, uno de los fundadores del Frente de Fuerzas Socialistas (FFS), el primer partido opositor en la historia de la Argelia independiente.

Los manifestantes se mantienen desde entonces en la calle, ahora para exigir la caída del propio Gaïd Salah y del actual Gobierno interino, liderado por el exministro de Interior Nouredin Bedoui y otros políticos de la era Bouteflika.

El régimen ha iniciado una discreta política de represión que se caracteriza por una serie de detenciones selectivas de líderes del movimiento Hirak, al margen de las manifestaciones, que han comenzado a repercutir en el ánimo de la población y han reducido el número de los que salen a las calles cada martes y cada viernes, ahora para oponerse también a unas elecciones que consideran 'una charada'. EFE