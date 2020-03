El 80% de los centros del Cervantes cancelan su actividad por el coronavirus

Madrid, 17 mar (EFE).- Alrededor del 80 por ciento de los centros y aulas del Instituto Cervantes en el mundo ha tenido que cancelar sus clases presenciales de español y sus actividades culturales ante la pandemia del coronavirus, ha informado este martes la institución, que ha reforzado la enseñanza a distancia por internet.

Por el momento hay una quincena de sedes en las que no ha cambiado la situación: son los centros de Albuquerque, Belo Horizonte, Calgary, Curitiba, Dakar, Hanói, Kuala Lumpur, Porto Alegre, Recife, Río de Janeiro, Salvador, Sao Paulo, Sídney y Yakarta.

El Instituto Cervantes va adoptando las decisiones sobre cada centro en función de las medidas impuestas por las autoridades del país correspondiente para luchar contra la propagación del COVID-19, ha explicado la institución, que recuerda que la información sobre la situación en los centros puede consultarse en su página web, que se actualiza a diario.

Ante la reducción o eliminación temporal de clases presenciales en los centros de los cinco continentes, el Instituto Cervantes ha potenciado la enseñanza digital del español, una apuesta que, recuerda, la institución ha emprendido 'con fuerza' en los últimos años.

Además, diversos centros están estudiando o implementando alternativas no presenciales para el ámbito formativo, basadas en el Aula Virtual de Español (AVE).

Así, Dublín ha previsto que los cursos de español de corta duración se finalicen en línea, aunque los de mayor duración y los infantiles quedan aplazados. También en Budapest los cursos de adultos vigentes se finalizarán con el aula virtual, algo que estudian hacer los de Chicago y Fráncfort.

En algunos centros se mantiene la actividad docente, pero no la cultural, como en Manila o Tokio. El centro de Estocolmo también ha suspendido la actividad cultural, pero la académica sigue activa y adaptada a preferencias de grupos y profesores. Belgrado no ofrece clases presenciales pero sí diversos actos culturales, siempre que los asistentes no superen el aforo máximo permitido de 50 personas.

Muchas de las bibliotecas del Instituto Cervantes también se ven afectadas por el cierre de la actividad presencial y aunque la lectura en sus salas no está disponible, la mayor parte de ellas siguen efectuando préstamos de libros, bien a los socios que lo solicitan en persona o bien por internet en su Biblioteca Electrónica, ha explicado la institución. EFE