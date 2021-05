El 85% de telespectadores escogió el público y el sonido virtual en LaLiga

Barcelona, 28 may (EFE).- Después de prácticamente una temporada y media desde la implantación del público y el sonido virtual como una opción en las retransmisiones televisivas de los partidos de LaLiga por parte de Mediapro, los datos de la empresa española dicen que el 85% de los telespectadores la escogió antes que las gradas vacías y el sonido real.

'Desde el mes de abril de 2020 le hicimos propuestas a LaLiga para que el espectáculo televisivo fuese lo más parecido a lo que era antes del coronavirus, fuimos pioneros en este sentido. Retransmitir un partido de fútbol sin cambiar nada con el campo vacío era desolador. Al final se demostró que teníamos razón', sentencia a EFE Óscar Lago, jefe de realización de Mediapro.

La apuesta no fue nada fácil porque la tecnología que se necesitaba para convertir la idea en realidad no existía. 'Cuando empezamos a trabajar con la grada virtual la gente nos decía que era una locura porque nadie lo había hecho antes, básicamente porque nadie se había planteado que algún día sería necesario. No había máquinas en el mundo, ni experiencia', sigue contando Lago.

El público virtual recibió algunas quejas por parte de los telespectadores por su falta de realismo y por los fallos de calibración que tuvieron lugar sobre todo durante la parte final de LaLiga 2019-2020, disputada en verano de 2020, cuando se estrenó el sistema después del parón obligado de la competición en primavera.

'Hay una calibración tecnológica compleja antes de los partidos y los grafistas han ido cogiendo pericia para mejorarla con el paso del tiempo', explica Sergio Sánchez, responsable de producción televisiva de LaLiga. 'Una tormenta como la del último Clásico afecta a la grada virtual porque es una cortina de agua que nubla la visión y el efecto croma que se genera dificulta la proyección', argumenta.

A Mediapro le mostraron hasta demos de público que recreaba la apariencia del real con detalle, pero finalmente sus responsables se decidieron por unos dibujos que simulan personajes de cómic, quienes llevan mayormente las camisetas del equipo que juega como local y que también dejan asientos vacíos.

Aunque estos detalles nunca los han podido apreciar los telespectadores. Sánchez explica los motivos: 'Esta técnica solo se implementa sobre la cámara máster, que representa el 70% de los planos de los partidos y que no hace zoom, por lo tanto no hace falta que el público tenga rasgos'.

Además, según Sánchez, los rasgos no eran importantes porque se trataba 'simplemente de distraer la mente del espectador para que la realidad que le presentabas se asemejara a la que está acostumbrado y no notara que le faltaba algún elemento'. Y añade que 'si el espectador se da cuenta de que le falta algún elemento, se distrae y se fija en pequeños detalles que no tienen que ver con el partido'.

Pero el público virtual no llegó solo, sino que lo hizo acompañado del sonido virtual. 'Un mes antes que LaLiga regresó la Bundesliga sin nada y fue raro. Ahí tuvimos claro que debíamos hacer algo. Un partido que no sea de tu equipo tan solo te lo quedarás mirando si es vibrante y el público aprieta. El objetivo fue que la gente no cambiase de canal', dice Pere Soler, coordinador de audio y comunicaciones de las unidades móviles de Mediapro.

'En las reuniones se planteó hacer cosas con audio, poner una base neutra muy baja, pero el sonido por sí solo no tenía sentido. Para mí lo importante es la combinación con la máscara de video (la creadora del público virtual)', sigue relatando Soler.

Además, también se cambiaron de posición algunas cámaras, que se pusieron más elevadas para que el plano fuese más picado y se viese más el césped.

'Para hacer bien la parte de audio necesitas mucho material y durante el confinamiento no se podía gravar. Fue entonces cuando fuimos a EA Sports, el único videojuego (el FIFA) que tiene la licencia de LaLiga', expone quien acostumbró a ser el mezclador de sonidos virtuales en los partidos del Barcelona en el Camp Nou desde la posición privilegiada de la tribuna de prensa.

Desde hace años Mediapro graba todos los sonidos de los estadios que captan sus más de 20 micrófonos y se los da a EA Sports, que los tiene muy bien catalogados. Así que fue tan fácil como pedírselos de vuelta.

'La diferencia es que ellos tienen una inteligencia artificial y nosotros lo hacemos de forma mayoritariamente manual con una persona con conocimiento de lo que suele suceder en ese estadio que maneja un sistema creado para hacer música electrónica', explica Soler.

El sistema tiene un proyecto creado para cada equipo de Primera División con centenares de sonidos y cánticos, y otro de más genérico para la Segunda. Eso sí, LaLiga decidió no poner sonidos 'negativos' como silbidos y quejas porque, según sus responsables, 'sería adoptar una dinámica editorialista'.

El sonido y el público virtual ya no aparecieron en las retransmisiones televisivas de los partidos de las últimas dos jornadas de LaLiga que pudieron contar con público real. Y la decisión tomada es que nunca se utilizarán para rellenar un encuentro en el que ya haya personas de carne y hueso en las graderías. EFE

