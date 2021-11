El actor Daniel Brühl, nuevo embajador de Buena Voluntad del PMA

Roma, 10 nov (EFE).- El actor y director hispano-alemán Daniel Brühl ha sido nombrado Embajador de Buena Voluntad del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas, la mayor organización humanitaria del mundo, en un momento en el que los conflictos, el cambio climático y el impacto de la pandemia aumentan la inseguridad alimentaria global.

'La crisis climática ya no es una visión del futuro, sino la realidad cotidiana de millones de personas en todo el mundo. Está agravando los problemas globales existentes, como los conflictos y el impacto devastador de la pandemia', dijo Brühl al aceptar su nueva misión.

Sin una acción global urgente, el mundo podría hacer frente a un aumento exponencial del hambre estimulado por la crisis climática, pues un aumento de 2°C en la temperatura media mundial desde los niveles preindustriales hará que otros 189 millones de personas pasen hambre, señaló el PMA en un comunicado.

El aumento de los extremos climáticos está erosionando el desarrollo y poniendo vidas y medios de subsistencia en peligro, señaló Brühl, que destacó: 'Creo que es nuestra responsabilidad compartida trabajar por un mundo sin Hambre Cero. Me gustaría hacer mi parte y, como Embajador de Buena Voluntad Mundial, me he unido al PMA en esta lucha'.

El director ejecutivo del PMA, David Beasley, dio la bienvenida a Brühl, 'un gran partidario de nuestro trabajo para salvar vidas durante más de cinco años'.

'Su compromiso de poner fin al hambre se hace patente y nos complace trabajar con él para generar apoyo mundial a nuestra causa. Pero con hasta 45 millones al borde de la hambruna, el tiempo se está acabando rápidamente. Necesitamos a todos a bordo para evitar esta catástrofe de hambre que se avecina', añadió.

Brühl (Barcelona, 1978), que lleva más de 25 años en el cine y se dio a conocer al gran público por su papel protagonista en 'Good Bye, Lenin!', es uno de los actores más reconocidos de su generación con una carrera diversa que ha combinado desde hace dos décadas las producciones europeas, de Hollywood y las películas independientes.

Entre sus filmes más famosos figuran también 'Inglourious bastards', 'Rush', 'Colonia Dignidad' y 'Capitan America: Civil War', mientras que este año ha debutado como director con 'La puerta de al lado'. EFE



