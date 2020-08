El actor estadounidense Matt Dillon, parte del jurado en la Mostra de Venecia

Roma, 25 ago (EFE).- El actor estadounidense Matt Dillon formará parte del jurado internacional del Festival Internacional de Cine de Venecia que se celebrará del 2 al 12 de septiembre y que preside la actriz australiana Cate Blanchett.

Dillon entra en el lugar del director rumano Cristi Puiu, que no puede participar, informaron hoy los organizadores.

La carrera cinematográfica de Matt Dillon abarca tres décadas y demuestra la amplia gama de su talento, desde papeles dramáticos hasta comedia con películas como Crash (2005) de Paul Haggis , interpretando a un policía racista, con la que obtuvo una nominación al Oscar y al Globo de Oro.

El actor de 'The Boys of 56th Street' (1983) también escribió su primera película como director 'City of Ghosts' (2002), protagonizada por Gérard Depardieu, Stellan Skarsgård y James Caan y recientemente ha dirigido un documental, actualmente en postproducción, sobre un cantante de soul cubano, El Gran Fellove .

Con la incorporación de Dillon, el jurado de la 77 edición de la 'Mostra' queda compuesto por la presidenta Cate Blanchett; la directora y guionista austriaca, Veronika Franz; la directora británica Joanna Hogg; el escritor Nicola Lagioia; el cineasta alemán, Christian Petzold, y la actriz francesa, Ludivine Sagnier.

A pesar de la pandemia, los organizadores han querido a toda costa realizar el certamen que, a pesar de la ausencia de las estrellas de Hollywood, contará con cineastas como Amos Gitai o Andrei Konchalovsky en la carrera por el 'León de Oro' o Pedro Almodóvar que presentará su nuevo filme, un corto titulado y su primera obra en inglés: 'La Voz humana'.

La protagonista de 'La voz humana', Tilda Swinton, también recibirá el 'León de Oro' a la carrera. EFE