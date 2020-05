El actor puertorriqueño David Zayas recuerda sus años de policía en Body Cam

Javier Romualdo

Los Ángeles (EE.UU.), 21 may (EFE).- El puertorriqueño David Zayas resulta familiar a los espectadores como el sargento Batista de la serie 'Dexter', un papel que repite en la película de terror 'Body Cam', donde da vida a un comprensivo oficial de policía que debe enfrentar a una fuerza sobrenatural.

'Yo diría que el 95 % de los policías quiere hacer un buen trabajo y lo hacen. Hay un porcentaje que se lleva toda la atención y ocupa noticias pero yo le digo a la gente que no es necesario tener miedo a la Policía', comentó el actor en una entrevista con Efe.

Zayas trabajó 15 años en el Departamento de Policía de Nueva York antes de dedicarse a la interpretación y asegura que lo que le llamo la atención de la película fue su combinación 'de misterio y realidad'.

'Es una combinación interesante, hay misterio y también realidad, la de los problemas que tienen algunas personas con la policía. Especialmente los jóvenes', explicó en una videollamada.

En 'Body Cam', los oficiales de un departamento de policía investigan la muerte de un compañero en un extraño incidente, pero solo una agente, interpretada por Mary J. Blige, es capaz de ver las imágenes grabadas en las que se ve el asesinato.

Mientras un espíritu maligno persigue a la policía, también se descubrirán los intentos de algunos agentes por encubrir el asesinato de un joven afroamericano y la corrupción en el departamento.

TERROR SOBRENATURAL Y REALIDAD SOCIAL

Aunque la película describe la lucha por conocer lo que está detrás de esa fuerza sobrenatural, también se refleja la discriminación racial de ciertas autoridades en Estados Unidos, un debate que agita al país tras las noticias sobre la brutalidad policial ante ciudadanos afroamericanos inocentes.

'Yo he vivido eso, hay gente de color que teme a la policía y con razón pero a veces las noticias exageran la realidad', responde Zayas.

Para el actor y expolicía, por suerte la mayoría de compañeros son buenos y no se dejan llevar por prejuicios.

'Hay que tener miedo a una persona si no es de bueno corazón, que también puede ser policía', añade.

Por ejemplo, Zayas en el papel del sargento Kesper se muestra simpático y comprensivo con el compañero novato de la protagonista, Mary J. Blige, que interpretara a Renee Lomito-Smith en la cinta.

'Mary es maravillosa, una gran profesional, venía al trabajo preparada y fue un gusto trabajar con ella', describe Zayas sobre la cantante y actriz.

EVITAR PAPELES CON ESTEREOTIPOS PERO HACER DE 'MALO'

Por su experiencia como policía, Zayas suele interpretar este rol en la pequeña y gran pantalla, con el que rompe ciertos estereotipos que a veces incluyen los papeles ofrecidos a latinos.

'Trato de evitar los papeles con estereotipos, todo depende, pero intento alejarme a menos que tengan algo interesante en la historia', relata.

Aun así, disfruta con lo personajes del 'malo' de la película.

'¿He rechazado papeles porque no me gustaban como mostraban a la persona? Sí. Pero no porque fueran malos, a veces encuentro que los personajes malos son más interesantes que buenos', opina.

De hecho, el mes que viene estrena 'Force of Nature' junto a Mel Gibson, en la que da vida al líder de un grupo de criminales.

'El papel del malo me da más libertad para explorar su carácter', dice al elegir entre ser policía o criminal.

Hasta conocer esa faceta, los espectadores pueden reconocer a Zayas como sargento en 'Body Cam', disponible en internet desde esta semana. EFE

