El actor Sope Dirisu celebra la multiculturalidad de 'Gangs of London'

Mónica Rubalcava

México, 5 nov (EFE).- El actor inglés Sope Dirisu se siente orgulloso por la fidelidad con la que la serie 'Gangs of London' muestra las calles de la ciudad británica con respecto a la multiculturalidad de sus habitantes, pues asegura que la producción 'rasca sobre la superficie de lo que se conoce de Londres'.

'Es una de las ciudades más diversas en el mundo, no sería justo ni honesto mostrarla como una ciudad de blancos peleando contra blancos, porque por generaciones inmigrantes han sido parte fundamental en su funcionamiento, quisimos representar la ciudad de forma correcta', dijo en entrevista con Efe Dirisu, quien se ha caracterizado por su activismo en redes.

Luego de ser parte de series como 'Black Mirror' (2016) y 'Humans' (2015), el actor se adentró en el mundo de las pandillas que acechan la ciudad de Londres con un personaje complejo que lo retó física y mentalmente.

'Gangs of London', del director galés Gareth Evans, sigue la historia de Sean Wallace (Joe Cole), un joven impulsivo que tras el asesinato de su padre, el criminal más poderoso de Londres, se ve obligado a tomar las riendas de la pandilla en un escenario tortuoso de incertidumbre y falta de confianza de quienes lo rodean.

En medio del revuelo internacional que esto causará, Elliot Finch (Dirisu) se convierte en el aliado de Wallace y pronto se ve envuelto dentro de la organización criminal más grande de Londres, todo desde una visión cinematográfica de Evans que en ratos rememora películas como 'The Godfather' (1972).

'Elliot es parte de una pandilla pero está justo debajo de la pirámide, es una de las fuerzas de bajo nivel pero tiene muchas ambiciones para escalar, quiere más responsabilidades, más poder y determinación dentro de la organización y las razones por las que no va a parar no son tan obvias', mencionó el actor.

Violencia brutal, acción y drama son los elementos que conforman la serie y que hicieron que Dirisu se preparara arduamente para las complejas coreografías que lleva a cabo y la creación psicológica de su personaje.

RETOS PSICOLÓGICOS Y FÍSICOS

'Uno de los retos más grandes fue que Elliot es casi dos personajes a la vez sin tener un desorden de personalidad, es alguien diferente con cada persona y tiene que tener cuidado sobre qué revela de sí mismo', aseguró el actor y explicó que llevarlo a la pantalla fue más complicado de lo que parecía.

'Tenía que cuidar que él (Elliot) no se equivocara dentro de la trama y a la vez que yo no me equivocara al interpretarlo, fue muy difícil pero divertido', apuntó.

Además, tuvo que pasar un mes entero entrenando las coreografías de acción para que las escenas fueran creíbles, sin embargo, el haber interpretado al boxeador Muhammad Ali en la obra de teatro 'One Night in Miami' le dio las bases para hacerlo.

'Elliot también tiene una historia con el boxeo porque su padre es boxeador, entonces hubo algunos encuentros entre estos dos roles que tuve', contó.

Si bien a Evans se le conoce como un director de acción, Sope disfrutó mucho el drama que lleva a historia.

'La forma en la que explora las relaciones de sus personajes es increíble principalmente en esta serie, fue muy inspirador', relató Dirisu.

EL CRIMEN ORGANIZADO EN LATINOAMÉRICA

La serie recibió buenas críticas cuando fue estrenada en abril pasado en Estados Unidos e Inglaterra y ahora continúa su camino al llegar a las pantallas latinoamericanas a partir del 15 de noviembre por la plataforma de 'streaming' Starzplay.

Que 'Gangs of London' llegue a países como México es algo que entusiasma a Sope, pues conoce diversas series que tratan temas criminales en esta parte del planeta.

Sin embargo aun cuando sabe que es muy distinta la forma de actuar de los líderes criminales, considera que los latinos encontrarán en la serie un ritmo de acción muy interesante.

'Es otro tipo de crimen organizado al que sucede en Latinoamérica, pero algo similar entre ambas es el ritmo, hay muchas energías frenéticas en esas series y 'Gangs' las tiene, también creo que hay unos temas universales en términos de amor y traiciones que son muy internacionales', finalizó. EFE