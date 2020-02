El Aida Perla atraca en San Martin tras rechazo de países por coronavirus

San Juan, 4 feb (EFE).- El crucero Aida Perla, con 3.000 personas a bordo, atracó este martes en la parte holandesa de la isla de San Martín, después de ser rechazado en varios territorios del Caribe por miedo al contagio por coronavirus con origen en la provincia china de Hubei.

La primera ministra de la parte perteneciente a los Países Bajos de San Martín, Silveria Jacobs, dijo que no hay motivo para entrar en pánico, ya que el Aida Perla no representa una amenaza de potencial contagio de coronavirus para la isla, aunque a pesar de concederle atraque no se ha permitido que los tripulantes desembarquen.

Las aclaraciones de Jacobs llegan después de que las autoridades de Antigua y Barbuda, Santa Lucía y Dominica prohibieran el atraque del crucero por miedo a un hipotético contagio durante los últimos días.

Las autoridades sanitarias de Antigua y Barbuda informaron el lunes de que denegaron atracar al crucero Aida Perla al no haber recibido toda la información necesaria para analizar si la llegada del barco supondría una amenaza sanitaria.

La ministra de Salud de la parte holandesa de San Martín, Pamela Gordon, informó de que según los datos de que dispone ninguno de los pasajeros a bordo del crucero ha sido contagiado por el coronavirus. Aclaró que la información que le han provisto señala que cuatro pasajeros están enfermos, dos con gastroenteritis y otros dos con síntomas que no son consistentes con el coronavirus.

Estos pasajeros han sido puestos en cuarentena a bordo y no son una amenaza para otra personas que viajan a bordo o para San Martín, si bien las autoridades locales no han permitido el desembarque.

El Gobierno de San Martín tuvo que reaccionar después de que comenzara a circular información según la cual el atraque del buque pondría, hipotéticamente, en riesgo a la población local por el coronavirus que se supone alguien podría portar en el barco.

Las autoridades aclararon que las publicaciones vertidas en las redes sociales crearon alarma injustificada.

Las autoridades aseguraron que se habían seguido los protocolos necesarios con el barco una vez recibida información detallada de las personas enfermas a bordo y del tipo de problemas sanitarios que sufren.

'Es irresponsable por parte de algunas personas -difundir información falsa-. La gente tiene que darse cuenta de que esto tiene un efecto perjudicial', señaló Jacobs .

'Estamos en la temporada de gripe. De noviembre a febrero vemos un aumento en las enfermedades de las vías respiratorias superiores', indicó para mandar un mensaje de tranquilidad a la población.

Aconsejó además a la ciudadanía a seguir prácticas de higiene adecuadas y a permanecer en casa si se sufre gripe que pueda contagiarse.

Jacobs dijo que cuenta con información sobre que algunos pasajeros en el Aeropuerto Internacional Princesa Juliana (PJIA) portan máscaras y de que desafortunadamente algunas personas de ascendencia asiática están siendo discriminadas debido al miedo a la amenaza del coronavirus. EFE