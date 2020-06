El Ajax ata a una de sus joyas, Ryan Gravenberch, hasta 2023

La Haya, 11 jun (EFE).- El Ajax hizo oficial este jueves la renovación del centrocampista de 18 años Ryan Gravenberch, una de las perlas de la escuela de Ámsterdam, por tres años más hasta junio de 2023.

“Siempre le dije a mi gente de confianza que quería quedarme. Me uní al Ajax en 2010, me escogieron cuando era un niño de 8 años. Después de diez temporadas, no quieres irte”, dijo el joven futbolista en una entrevista con la cadena del club.

Gravenberch se estrenó en el primer equipo en septiembre de 2018 en un encuentro contra el PSV Eindhoven, cuando tenía 16 años y 130 días, lo que le convirtió en el jugador más joven en debutar con el Ajax. Superó a Clarence Seedorf, que lo hizo con 16 años y 241 días en 1992.

Pasó el resto de la temporada 2018/19 y parte de la actual bregándose en el filial del Ajax, pero el entrenador Erik ten Hag lo volvió a convocar en diciembre de 2019 con cierta regularidad. Jugó nueve partidos en la máxima categoría holandesa, marcó dos tantos y dio una asistencia, una evolución que se detuvo por la suspensión de la Eredivisie debido al coronavirus.

“Cuando volví al primer equipo esta temporada, noté inmediatamente que el nivel era más alto. Empecé bien e incluso anoté. Después de eso tuve momentos más complicados (...) Creo que no he podido desarrollar completamente mi propio juego”, aseguró.

Con la renovación, Gravenberch se ha marcado como objetivo convertirse “en un valor permanente en Ajax” y “marcar más goles”. EFE.