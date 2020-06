'El Alacrán' Bertchel asegura que puede ser el mejor peso ligero del mundo

Hermosillo (México), 30 jun (EFE).- El mexicano Miguel 'Alacrán' Bertchel, campeón superpluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), aseguró este martes que se sintió fuerte el pasado sábado en el peso ligero y en un futuro se ve como el mejor en esa división.

'Me sentí poderoso en 135 libras (peso ligero), tengo la estatura y cuando deje los 130 (superpluma) voy a ser campeón mundial en 135', señaló Bertchel, considerado uno de los mejores púgiles del planeta sin límite de peso.

Bertchel, con 37 victorias --33 por la vía rápida-- y un revés, recordó que una de las mayores expectativas del boxeo en este año es la defensa de su faja contra su compatriota Óscar Valdez y solamente después de ese pleito, en 130, se planteará subir de categoría.

'Todos quieren la pelea contra Óscar; todos me quieren ver contra un exponente difícil y Óscar es de lo mejor que hay ahora', recordó el peleador, que espera la celebración del duelo en algún momento de este año.

El sábado pasado Bertchelt derrotó por nocaut en seis asaltos a Eleazar 'Tronco' Valenzuela en el pleito estelar de una función a puertas cerradas, la segunda en la capital mexicana en el regreso del pugilismo después del aislamiento por la COVID-19.

Reconocido como un gran pegador con ambas manos, 'el Alacrán' fue superior a Valenzuela, pero el rival soportó de manera admirable y obligó al campeón a excederse a 2.240 metros sobre el nivel del mar, un reto difícil porque se entrena en Hermosillo, ciudad con poca altitud.

''El Tronco' tiene mi respeto, no defraudó. Demostró un corazón que no le cabe en el pecho. Fue mi debut en la Ciudad de México, me pegó la altura; no es fácil pelear en la capital, pero me entregué y di lo mejor de mí', agregó.

Bertchelt, de 28 años, se mostró abierto a pelear una vez más antes de ir contra Valdez, un pleito que considera debe celebrarse con público, aunque si los organizadores aseguran la bolsa, no descarta que puedan combatir sin público.

'Contra Óscar la pelea debe ser con público, pero si nos garantizan la bolsa sería una opción (boxear a puertas cerradas). De todas formas millones nos verían en la televisión', concluyó. EFE