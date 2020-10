El alcalde de Londres boicotea la cumbre de ciudades del G20 en Arabia Saudí

Londres, 1 oct (EFE).- El alcalde de Londres, el laborista Sadiq Khan, ha seguido los pasos de sus homólogos de Nueva York, Los Ángeles y París al confirmar este jueves que no participará en la reunión virtual de ciudades del G20 presidida por Arabia Saudí en protesta por la situación de los presos políticos en ese país.

El encuentro de tres días, denominado cumbre 'Urban 20' (U20), comenzó el miércoles en Riad y forma parte del programa del G20, que se celebrará también de manera virtual el próximo noviembre y estará presidido por el rey Salman bin Abdelaziz al Saud de Arabia Saudí, como jefe de Estado del país anfitrión.

Grupos de derechos humanos habían pedido ese boicoteo por parte de Sadiq Khan, quien tampoco designará a un representante para la citada reunión en sintonía con la posición adoptada por sus colegas de Los Ángeles, Nueva York y París, Eric Garcetti, Bill de Blasio y Anne Hidalgo, respectivamente.

El diario británico 'The Guardian' recuerda hoy que el alcalde de Londres explicó en un primer momento que no participaría en el encuentro de regidores por motivos de agenda, pero la presión de los activistas le ha llevado a adoptar una decisión que no da lugar a ambigüedades.

Según este medio, Khan ha indicado que no apoya al Gobierno saudí y que ningún representante de la alcaldía de Londres 'entrará' online en la reunión del U20.

La campaña de boicot al encuentro del Riad ha sido liderada por un colectivo de agrupaciones radicado en su mayoría en Estados Unidos, entre las que se incluye Codepink y Freedom Forward, cuya petición ha obtenido más de 7.000 firmas.

En concreto, Codepink, un movimiento de mujeres antibelicista, acusa al Gobierno de Arabia Saudí de cometer crímenes de guerra y abusos de los derechos humanos en ese país y en Yemen. EFE