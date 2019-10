El alcalde de Sao Paulo es diagnosticado con un cáncer en aparato digestivo

Sao Paulo, 28 oct (EFE).- Bruno Covas, el alcalde de Sao Paulo, la mayor ciudad de Brasil, fue diagnosticado con un cáncer en el estómago con metástasis en el hígado y que le ha dañado el sistema linfático, informaron este lunes fuentes médicas.

Covas, de 39 años, está ingresado en el Hospital Sirio-Libanés, en la capital paulista, desde el pasado miércoles y esta semana iniciará el tratamiento de quimioterapia, según señaló el equipo médico en una rueda de prensa.

El cáncer apareció en una válvula que conecta el esófago y el estómago y entre cuyas funciones está el impedir que los alimentos vuelvan una vez llegan al estómago para su digestión.

El alcalde, en el poder desde abril del año pasado, ingresó en la exclusiva clínica privada paulista para tratarse inicialmente de una erisipela, una enfermedad infecciosa de la piel y dos días después se le diagnosticó una trombosis venosa en la pierna.

Exámenes realizados posteriormente determinaron que sufría una tromboembolia pulmonar.

El fin de semana se sometió a un chequeo general más exhaustivo, así como a un procedimiento quirúrgico en la parte abdominal, en el que se le descubrió el tumor maligno en el apartado digestivo.

El equipo médico afirmó que hallaron el cáncer 'por suerte' porque Covas no presentaba síntomas del mismo.

'La lesión no llegó a acarrear dificultades para la alimentación o para deglutir', afirmó el cirujano digestivo Raul Cutait a los periodistas.

Según el médico David Uip, que también forma parte del equipo que trata al alcalde, Covas se encuentra bien física y emocionalmente.

'No tiene síntomas, está animado, dispuesto y confiado (...) No tiene ningún síntoma, jamás presentó algún síntoma digestivo, no adelgazó, fue realmente un golpe de suerte', apuntó.

El alcalde, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), en principio no pedirá licencia médica durante el tratamiento de quimioterapia y permanecerá hospitalizado al menos hasta el próximo fin de semana.

Covas llegó a la Alcaldía de Sao Paulo en abril de 2018 para sustituir a Joao Doria, quien solo permaneció en el cargo cerca de un año y medio para disputar las elecciones a gobernador del estado de Sao Paulo, que ganó en octubre de ese año. EFE