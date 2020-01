El alto representante de la UE recibirá a Guaidó el miércoles en Bruselas

Bruselas, 20 ene (EFE).- El alto representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior, Josep Borrell, anunció este lunes que el miércoles recibirá en Bruselas al presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Juan Guaidó, que participa actualmente en Colombia en una conferencia internacional contra el terrorismo.

'Me gustaría anunciarles que el presidente Juan Guaidó, que ha sido reconocido como el legítimo presidente de la Asamblea Nacional, estará en Bruselas. Me reuniré con él el miércoles', indicó Borrell en una rueda de prensa al término de un Consejo de ministros de Exteriores de la UE.

Guaidó llegó por sorpresa este domingo a Bogotá para reunirse con el presidente colombiano, Iván Duque, y participar hoy en la III Conferencia Ministerial Hemisférica de Lucha contra el Terrorismo.

Duque lo recibió en la entrada de la Casa de Nariño, a la que accedió por el Patio de Armas, por donde suelen entrar los jefes de Estado extranjeros que visitan el país.

Por el momento, su agenda tras la visita a Colombia se ha mantenido en secreto.

Borrell, que no dio más detalles sobre la presencia de Guaidó en la capital comunitaria, añadió que 'no hay novedad sobre que haya personas en tramitación que hayan requerido una toma de decisión por parte del Consejo', en referencia a que por el momento la UE no ha decidido ampliar su lista de sancionados en Venezuela.

'Otra cosa es que en los próximos días pueda ocurrir', comentó.

Por otra parte, Borrell señaló que la nueva ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, Arancha González Laya, instó durante el Consejo a convocar una 'reunión urgente' del grupo internacional de contacto impulsado por la UE para favorecer condiciones que permitan nuevas elecciones presidenciales justas en Venezuela.

Su última sesión tuvo lugar el 28 de octubre, y Borrell reconoció que en el último mes la cuestión venezolana había quedado 'arrinconada' porque 'la atención estaba más puesta en Oriente Medio y Libia'.

En una rueda de prensa, González Laya señaló que ha ofrecido que España acoja la próxima reunión del grupo internacional de contacto, que incluye tanto a países de la UE como latinoamericanos.

La ministra española recalcó su apoyo a Guaidó como presidente encargado de Venezuela y reiteró la necesidad de una solución entre venezolanos a la crisis que vive el país mediante unas elecciones que se puedan celebrar 'con garantías democráticas'.

González Laya afirmó además que en la 'gira europea' de Guaidó 'habría interés por visitar' España, de manera que aseguró que se ha puesto 'a su disposición para recibirlo'.

'Si decide pasar por España, como parece que así va a ser, estoy dispuesta a recibirlo' y a discutir cómo puede España, como parte de la UE, contribuir a una solución en Venezuela, apuntó la ministra. EFE

