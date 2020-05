El Always Ready boliviano rescinde contrato con el colombiano Duvier Riascos

La Paz, 14 may (EFE).- El Always Ready de El Alto decidió rescindir contrato con el delantero colombiano Duvier Riascos, por no presentarse a los entrenamientos virtuales establecidos por el club y por unas declaraciones de supuestos incumplimientos que causaron molestia en los dirigentes del 'millonario' boliviano.

Desde que llegó a Bolivia a fines de marzo pasado, Riascos no acudió a un solo entrenamiento por videoconferencia, alegando que quería que primero se le presente como nuevo refuerzo de manera 'formal y personal', dijo a Efe este jueves el presidente del club, Fernando Costa.

'El jugador en cuestión no ha cumplido en lo más mínimo el contrato y se ha decidido rescindirlo por el causal de incumplimiento severo de contrato', señaló el dirigente.

Según Costa, la 'gota que colmó el vaso' fueron unas declaraciones que hizo el colombiano a medios de su país, en las que dijo que fue una 'mala decisión' venir a Bolivia y habló de supuestos incumplimientos por parte de los dirigentes del Always Ready.

Riascos también se quejó de tener que pasar la cuarentena encerrado en un hotel y lejos de su familia, por lo que pidió apoyo para retornar a su país.

Costa sostuvo que el futbolista 'falta a la verdad' en sus declaraciones, pues desde que llegó al país el 'millonario' ha cubierto su estadía y alimentación en un hotel 'de cinco estrellas'.

'El club ha sido extremadamente paciente y tolerante con las ausencias a los entrenamientos', pero sus declaraciones terminaron de incidir en la resolución del contrato, agregó el dirigente.

Riascos llegó a Bolivia en marzo pasado, días antes de que se dispusiera la cuarentena estricta en el país, por lo que tuvo que pasar un periodo de catorce días en aislamiento, una disposición preventiva exigida a todas las personas, bolivianas o extranjeras, que ingresen desde el exterior.

Tras cumplir este periodo, el jugador fue visitado por el técnico del Always, Eduardo Villegas, quien le explicó los protocolos para los entrenamientos del club por videoconferencia, según Costa.

El dirigente aseguró que tienen pruebas de los incumplimientos del colombiano, que este miércoles fue notificado sobre la rescisión del contrato, que tenía vigencia hasta diciembre, con la posibilidad de ampliarlo.

Pese al impase, el club gestiona con el Consulado de Colombia en La Paz la repatriación de Riascos y le continuará costeando su estadía mientras pueda retornar a su país, añadió.

Antes de llegar al Always Ready, el futbolista militó en clubes de Colombia, México, China, Brasil y Chile.

Los campeonatos bolivianos de todas las categorías están suspendidos desde marzo pasado, dentro de las medidas dispuestas por el Gobierno interino para frenar los contagios de COVID-19. EFE