$!El amargo 'déjà vu' del FMI en Latinoamérica

La austeridad como medicina

'No se debe mirar al pasado, miren a lo que ofrecemos ahora. Estamos realmente atentos a la protección social, que las autoridades de los países sean las responsables de los programas, una comunicación apropiada de lo que hacemos. Realmente estamos tratando de ayudar', agregó Lagarde, quien dejó el cargo en agosto y fue sustituida en octubre por la búlgara Kristalina Georgieva.

En abril, poco después de ratificar ambos rescates, la entonces directora gerente del Fondo, Christine Lagarde, aseguraba con una sonrisa en una entrevista con Efe que la institución ya no es el 'monstruo' que se veía en Latinoamérica hace dos décadas y recalcaba que había cambiado 'enormemente'.

Regreso al pasado

Seis meses después, sin embargo, se vuelve a repetir la misma película en Latinoamérica con una amarga sensación de 'déjà vu'.

'Los líderes que solicitan asistencia del FMI, como ha ocurrido recientemente en Argentina y Ecuador, lo hacen a sabiendas de que la animadversión popular está justo debajo de la superficie, pero puede que no haya mejores oportunidades', explicó a Efe Eric Farnsworth, vicepresidente del centro de estudios Council of the Americas.

Para Farnsworth, esta lógica desemboca en un enrevesado círculo ya que 'políticos en la derecha y la izquierda se han dado cuenta de que puede ser conveniente echar la culpa de su propia mala gestión económica a otros'.

'Como ocurre de manera frecuente -subrayó-, los mismos líderes que intentan arreglar los problemas políticos y económicos dejados por sus predecesores son a menudo los que son castigados políticamente por tratar de hacer lo correcto al poner a sus economías sobre unos cimientos más estables'.

'Esta es quizás la mayor ironía de todas', apuntó Farnsworth.