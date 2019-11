El Ángel Nieto Team recupera su antiguo nombre en 2020

Madrid, 29 nov (EFE).- El Aspar Team vuelve en 2020 recuperando su antiguo nombre tras lucir dos años el nombre de Ángel Nieto Team con el que Jorge Martínez 'Aspar' le rindió homenaje tras el fallecimiento del expiloto multicampeón mundial de motociclismo.

El equipo español, dirigido por Jorge Martínez “Aspar”, retoma su denominación original después de dos temporadas en las que ha lucido por todo el mundo el nombre de su gran amigo Ángel Nieto, con el que le ha rendido su particular homenaje dándole su nombre.

“Ha sido, es y será un placer y un honor llevar el nombre de Ángel Nieto por todos los circuitos del Mundial. En el tiempo en el que lo hemos tenido dando nombre al equipo hemos podido subir a lo más alto del podio en tres ocasiones. Siempre estaré agradecido a Ángel Nieto y a su familia y esto no es un final, sino un punto y seguido porque vamos a continuar colaborando con la Fundación Ángel Nieto', comentó Martínez 'Aspar' a través de un comunicado de prensa.

El Aspar Team y la figura de Ángel Nieto seguirán vinculados a través de la Fundación Ángel Nieto, de la que Jorge Martínez es patrono. El logo de la Fundación lucirá en las motos del Aspar Team en todas las categorías en las que participará esta temporada.

'Soy patrono de la Fundación y la familia Nieto, con Gelete y Pablo a la cabeza, es mi familia. Estamos encantados de seguir aportando al motociclismo lo mejor que tenemos y de seguir formando a grandes pilotos de la cantera para llevarlos al Mundial para continuar logrando grandes resultados, como haría don Ángel Nieto', explicó 'Aspar'.

Gelete Nieto tuvo unas bonitas palabras con el gran amigo de su padre: “La vinculación entre los Nieto y Jorge Martínez “Aspar” viene ya de muy lejos, de cuando mi padre y él corrían juntos, hace muchos años. La familia se unió, mi padre nos puso en contacto con Jorge para que corriéramos con él, tenemos una grandísima relación y en todo lo que podemos nos ayudamos'.

'Me siento muy feliz con lo que hizo: cuando me dijo que quería homenajear a mi padre y ponerle su nombre al equipo me hizo mucha ilusión. Han sido dos años muy bonitos, en los que hemos tenido buenos resultados, y los hemos disfrutado mucho todo el equipo, Jorge, yo, incluso mi hermano Pablo, que, aunque sea rival, está muy contento con todo esto', dijo el actual director del Aspar Team.

2020 se presenta con ilusión para el Aspar Team. En la categoría pequeña cuenta con la dupla de Albert Arenas y su nuevo fichaje, Stefano Nepa. En Moto2 llega el nuevo chasis 'Speed Up' y los fichajes de Hafizh Syahrin y de Aron Canet.

Además, el equipo seguirá compitiendo en la Copa del Mundo de MotoE y en el FIM CEV con su Junior Team, donde intentará superar el subcampeonato de la European Talent Cup y la cuarta posición en el Mundial Junior de Moto3 conseguidas en este 2019. El Junior Team, además, contará con la presencia de hasta cinco pilotos que participarán en la Red Bull Rookies Cup, una de las principales competiciones de formación de pilotos de motociclismo.

'Ahora se abre una nueva etapa, en la que seguiremos luchando e intentando que el equipo tenga los resultados que se merece. Además, vamos a seguir vinculados: es ilusionante que la Fundación Ángel Nieto, la fundación de nuestro padre, tenga visibilidad en el Campeonato del Mundo, donde hay mucho retorno mediático que nos puede ayudar a que la Fundación adquiera aún más peso”, concluyó Gelete Nieto. EFE