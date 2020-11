El 'Apivia', líder de la flota, alcanzará esta noche en la latitud 40º Sur

Redacción deportes, 26 nov (EFE).- El líder de la Vendée Globe -Vuelta al Mundo en Solitario- , el 'Apivia' de Charlie Dalín será el primer competidor en cruzar, esta noche, los 40º de latitud Sur - los llamados '40 Rugientes' antes de virar directamente hacia el Este, rumbo al cabo de Buena Esperanza del que les separan 1.500 millas (2.780 km).

Debido a la falta de viento la última jornada ha sido relativamente tranquila. Durante la última noche los tres barcos de cabeza, en rumbo Sureste,han visto frenado su avance. Así, el 'Apivia', el 'LinkedOut' y el 'Yes We Cam' no han cubierto más que 150 millas (280 km) en las últimas 24 horas.

El 'LinkedOut' navega con su 'foil'(alerón) de babor seriamente dañado y desde el equipo de tierra, liderado por el diseñador del barco, Guillaume Verdier, están realizado todos los cálculos para evaluar el nivel de tensión aceptable para la estructura.

'El 'foil' ahora inutilizable, pero a ciertas velocidades, parte de él arrastra en el agua y, por lo tanto, está sujeto a una gran tensión, especialmente a alta velocidad y en caso de rotura, es de temer daños colaterales. Si el riesgo nos parece demasiado grande, Thomas (Ruyant) tendrá que cortar el 'foil'. Tiene todas las herramientas para hacerlo'

Mientras, detrás de los tres primero, y más al Oeste, sus siete perseguidores más inmediatos han cubierto hasta 300 millas (520 km), siendo el más rápido el 'Arkea Paprec' de Sebastien Simón, séptimo y con 288 millas (533 km) recorridas.

El 'Apivia', está ahora a 230 millas (440 km) al norte de la Zona de Exclusión de Hielos y espera la llegada desde el Oeste de un frente frío que debe llevarle hacia el Este, casi directo a las islas Kergelen en la entrada del Indico Sur.

El 'One Planet One Ocean' del español Didac Costa, en el puesto 22º, navega a 350 millas (680 km) al Este de Salvador de Bahía a una media de 11,6 nudos (25,5 km/h) tras recorrer 302 millas (560 km) en las últimas 24 horas, recortando 150 millas (270 km) con la cabeza de la flota.

En el hemisferio Norte ahora solo quedan el 'DMG' del japonés, Kojiro Shiraishi y el 'Charal' de Jérémie Beyou, a una 540 millas (1.000 Km) del ecuador y a 400 (750 km) detrás del patrón japonés.

Resultados y Clasificaciones al término 18ª jornada

Recorrido: 24.334 m.n. (45.090 km)

26/11/2020 (15:45 horas)

(F).- IMOCA con 'foils' (Alerones)

distancia a meta

.1. Charles Dalín (FRA)(F) Apivia 18.830 mn.(34.892 km)

Distancia al líder

.2. Thomas Ruyant (FRA)(F) Linkedout a 119 m.n.

.3. Jean Le Cam (FRA) Yes we Cam! 351

.4. Kevin Escoffier (FRA)(F) PRB 529

.5. Boris Herrmann (GER) (F) SeaExplorer 531

----

22. Didac Costa (ESP) One Planet One Ocean a 1740 mn.(3428 km)

Abandonos

-- Nicolás Troussel (FRA)(F) Corum 16/11/2020

EFE

1010560