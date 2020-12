El 'Apivia' vuelve a ser segundo y le recorta 100 millas al líder en 16 horas

Redacción deportes, 18 dic (EFE).- El 'Apivia' de Charlie Dalín superó al LinkedOut', recuperando el segundo puesto de la tabla y recortando 10 millas (185 km) al 'Maitre Coq IV' de Yannick Bestaven, actual líder de la Vendée Globe -Vuelta al Mundo en Solitario-.

Hoy se han cubierto los cuarenta días de navegación y la lucha en cabeza de la flota es incesante. Después de superar al LinkedOut' de Thomas Ruyan, Dalin se lanzó hacia el Sur, llegando a la latitud 55º55' Sur y a solo 5 millas (9 km) de Zona de Exclusión de Hielos (ZEH).

Mientras, el 'Maire Coq IV' quedaba en una zona de encalmada a 560 millas (1.038 km) al Sur de la isla de Stewart, el punto más meridional de Nueva Zelanda. En las últimas 24 horas había cubierto 230 millas (440 km), frente a las 320 (620 km) del 'Apivia', que a las 10:30 horas ha virado de nuevo al Noreste para colocarse a 35 millas (68 km) a babor del líder, se ha metido de nuevo en la pelea.

Thomas Ruyant optó por virar al Noreste a primer hora de la mañana se ha quedado sin viento y solo ha cubierto 195 millas (361 km) en la jornada. Si su opción Norte hubiese funcionado hubiera logrado una gran ganancia y ahora es una gran pérdida de distancia.

El 'Maitre CoQ IV' lleva muchas horas navegando a penas 6-8 nudos (10 a 14 km/h), pero si sigue la encalmada, el 'Apivia' también disminuirá gradualmente su velocidad durante las próximas horas.

El español Didac Costa sigue en el puesto 19º, pero el 'One Planet One Ocean' está recortando distancia con los barcos de le anteceden. A 620 millas (1.150 km) a Noreste de las islas Kerguelen Costa ha resumido la jornada como 'un buen día para hacer avanzar el barco, con un viento bastante constante y un sol brillante casi a cada hora'.

'Me fui un poco más al norte para evitar los vientos más fuertes de una baja presión que venía del Sur, lo que me salvó de maniobrar y no perder tiempo. Ahora estoy a punto de trasluchar para ir un poco más al sur y en dos días, entrar en una borrasca que se mueve hacia el Este y que se prolongará hasta el cabo Lewin'.

Resultados y Clasificaciones al término 40ª jornada

Recorrido: 24.334 m.n. (45.090 km)

18/12/2020 (15:45 horas)

(F).- IMOCA con 'foils' (Alerones)

distancia a meta

.1. Yannick Vestaben (FRA(F) Maitre Coq 11.572 mn.(21.442 km)

Distancia al líder

.2. Charles Dalín (FRA)(F) Apivia a 45 m.n.

.3. Thomas Ruyant (FRA)(F) LinkedOut 139

.4. Jean Le Cam (FRA) Yes we Cam 348

.5. Boris Herrmann (GER)(F) Seaexplorer 356

...

19. Didac Costa (ESP) One Planet One Ocean a 3151 mn.(5838 km)

Abandonos (6)

-- Nicolás Troussel (FRA)(F) Corum 16/11/2020

-- Kevin Escoffier (FRA)(F) PRB 30/11/2020

-- Alex Thomson (GBR) (F) Hugo Boss 04/12/2020

-- Sebastién Simón (FRA) (F) Arkea Paprec 04/12/2020

-- Samantha Davies (GBR)/F) Initiatives 05/12/2020

-- Fabrice Amedeo (FRA)(F) Newrest 11/11/2020

EFE

