El Arenteiro mide sus ganas e ilusión con el potencial del Valencia

Ourense/Valencia, 15 dic (EFE).- El CD Arenteiro, conjunto de la Segunda RFEF, afronta el histórico partido contra el Valencia, el primer equipo de Primera División que visitará el campo de Espiñedo en competición oficial, con las ganas e ilusión como armas frente al potencial de su rival de la tercera ronda de la Copa del Rey.

El duelo ante el Valencia, que viaja a O Carballiño tras encadenar siete partidos sin perder entre Liga y Copa y ganar sus últimos dos duelos ligueros, supondrá un enorme desafío para los chicos que dirige Fran Justo, que sueñan con brindarle un triunfo a los 1.800 aficionados que han agotado las entradas que el club sacó a la venta.

El buen momento que atraviesa el conjunto entrenado por José Bordalás contrasta con la crisis de juego y resultados del Arenteiro, que ha caído a la penúltima plaza del grupo I de la Segunda RFEF tras sumar únicamente tres puntos de los últimos 21 en juego.

Fran Justo apostará por un sistema de tres centrales -Germán, Portela y Vitra- con dos laterales de mucha profundidad para evitar el juego de contraataque del Valencia, mientras que en el centro del campo dará la dirección del equipo a Adrián Cruz, uno de los dos primos de Iago Aspas que saldrá, en principio, en el equipo titular.

El Valencia afronta este encuentro después de que en los últimos días se haya confirmado cuatro positivos en la plantilla, el del central Omar Alderete, el del entrenador José Bordalás (que ya no estuvieron en el encuentro ante el Elche del sábado) y otros dos miembros del cuerpo técnico del alicantino.

Sin Bordalás y sin su segundo entrenador Patri Moreno, que dirigió al equipo en el choque de Mestalla el sábado, será el preparador físico Javier Vidal el que dirija al equipo en el encuentro copero, lo que se podría repetir este lunes en el encuentro liguero ante el Levante.

El partido de la primera ronda copera en el campo del Utrillas mostró a un Valencia sólido poco dispuesto a conceder alegrías a su rival y con bastantes titulares en el terreno de juego.

Dado que el centrocampista Daniel Wass y el delantero Maxi Gómez no podrán jugar en el derbi de la ciudad ambos podrían estar en el once, aunque no es seguro.

En aquel encuentro en Teruel, el técnico dio descanso bajo los palos a Jasper Cillessen y dio la titularidad a Jaume Doménech por delante de Giorgi Mamrdashvili y esa decisión será también una de las más esperadas.

Con Alderete y el lesionado Gabriel Paulista descartados para el lunes, se espera que Mouctar Diakhaby o Hugo Guillamón puedan descansar y que el central canterano César Tárrega, que ya jugó en Utrillas, pueda repetir como titular. No se espera que reaparezca aún Thierry Correia en el lateral derecho.

En la zona media y el ataque del equipo, al no haber bajas por sanción y no hacer Bordalás demasiadas rotaciones en la Liga hay muchos jugadores necesitados de minutos, aunque en Teruel el técnico apostó por aquellos a los que suele dar entrada en la Liga desde el banquillo y no por los que apenas tienen minutos.

Alineaciones probables:

Arenteiro: Diego García; Eimil, Germán, Portela, Vitra, Naveira; Alex, Adrián Cruz, Renan; Jony y Sylla.

Valencia: Mamardashvili o Jaume; Foulquier, Diakhaby, César Tárrega, Jesús Vázquez; Koba, Racic, Yunus, Cheryshev; Marcos André y Maxi.

Estadio: Municipal de Espiñedo.

Hora: 19:00.

Árbitro: Munuera Montero (Comité andaluz).

