El argentino Caraglio asegura que el América de Solari juega 'espectacular'

Guadalajara (México), 19 feb (EFE).- El delantero argentino Milton Caraglio afirmó este viernes que el América, dirigido por su compatriota Santiago Solari, juega de una forma 'espectacular'.

'El juego del América es un juego espectacular. Si tenemos un resultado positivo, tendríamos otro tipo de confianza por todo el contexto del partido', dijo el jugador del Atlas, que otro compatriota, Diego Cocca.

El Atlas recibirá este sábado al América en la séptima jornada del torneo Clausura.

Los Rojinegros, decimoquintos en la clasificación, lograron en la fecha pasada su primer triunfo del torneo al derrotar por 0-1 al Pachuca.

'Al América solamente le tengo respeto, como a cada uno de los equipos de la liga. No puedo subestimar a nadie porque tienen jugadores excelentes. Dicen que no juega bien, pero siempre gana, responde', añadió el exjugador de Rosario Central.

Caraglio, quien fichó por el Atlas de último momento tras la lesión del goleador argentino Julio Furch, consideró que el equipo debe estar 'fino' en la delantera para concretar las oportunidades frente al arco.

'Los dos goles que tenemos en el torneo son raros y tenemos que empezar a buscar estar finos de tres cuartos en adelante, pero el equipo está tranquilo, sabe que primero tenemos que agarrar en el funcionamiento que quiere el técnico y de ahí poco a poco vamos a ir tomando confianza en el resto de la cancha', expresó.

Caraglio admitió que los últimos dos años que pasó en el Cruz Azul el equipo mermó su rendimiento físico al tener poca actividad y que su fichaje por el Atlas lo ve como una oportunidad para aportar al equipo antes que marcar goles.

'Hoy me toca este sacrificio y yo feliz de hacerlo. No me estoy volviendo loco por el gol, estoy pensando más que nada que el equipo funcione, ayudar en todo lo que sea posible y empezar a sacar resultados positivos que es lo que nos urge', concluyó. EFE