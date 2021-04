El argentino Fausto Ruesga debuta en España con el MoraBanc Andorra

Andorra La Vella, 28 abr (EFE).- El joven alero argentino Fausto Ruesga debutó este miércoles en la Liga Endesa española de baloncesto con el MoraBanc Andorra, que cayó por 99-89 en la pista del Casademont Zaragoza.

Ruesga, de 20 años, se estrenó en la máxima competición española a dos minutos para acabar el primer cuarto con 21-23 en el marcador.

El nuevo jugador del MoraBanc Andorra, que llegó procedente del Weber Bahía Basket, jugó 17:38 minutos, en los que anotó 6 puntos con 2 de 4 en triples; capturó 2 rebotes y recuperó 4 balones para una valoración de 8.

El equipo dirigido por Ibon Navarro cayó derrotado por 99-89 contra los de Luis Casimiro que también cuentan con el ala pívot argentino, Nico Brussino. El jugador de Las Parejas anotó 14 puntos para 16 de valoración.

Fausto Ruesga, que ya debutó el 21 de febrero con la selección de Argentina, completa su buen año jugando su primer partido en la Liga Endesa.

'Personalmente estoy contento por mi debut. Es un gran paso en mi carrera y contento por ello aunque no puedo dejar de lado el partido porque nos lo pudimos llevar. Queremos estar en el 'play-off' y sabemos lo importante que son todos los partidos que quedan', aseguró Fausto Ruesga, después de finalizar el partido, en declaraciones al club del Principado.

El exjugador del Bahía Basket, presidido por 'Pepe' Sánchez -ex Real Madrid, Barcelona y Unicaja Málaga-, dejó buenas sensaciones.

'Me sentí cómodo dentro de la cancha. El equipo me ha acogido bien y estoy contento por ello. Día a día me iré sintiendo mejor y creo que el equipo también mejorará'. Ruesga también analizó las diferencias entre la ACB y la primera argentina. 'Físicamente es donde más la noté. También en las rotaciones. Hay muchas cosas porque este es otro nivel. Toca centrarse y seguir trabajando'.

El próximo partido del BC MoraBanc, que ocupa la 13a posición con 12 victorias y 17 derrotas, será el sábado en la pista del Monbus Obradoiro de Santiago de Compostela. EFE

