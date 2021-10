El argentino Fernández admite que al Cruz Azul se le terminaron las excusas

México, 29 oct (EFE).- El argentino Guillermo 'Pol' Fernández, centrocampista del campeón Cruz Azul mexicano, admitió este viernes que a su equipo se le terminaron las excusas para no sumar victorias que los meta a los cuartos de final del Apertura.

'No sentimos presión, sino la responsabilidad de hacer las cosas bien, mostrar otra imagen, regresar al equipo que fuimos el torneo pasado. Ya no nos sirve poner excusas de que no estuvimos todos juntos en pretemporada, eso quedó atrás. Tenemos que ser conscientes que el presente requiere de buenos rendimientos', explicó en rueda de prensa.

'La Máquina' del entrenador peruano Juan Reynoso está en el sexto lugar de la clasificación del Apertura con 20 puntos, a dos empatar a los Tigres, que en el cuarto lugar es el último en avanzar directo a los cuartos de final y evitar la repesca, que disputarán los posicionados del quinto al duodécimo puesto.

El domingo, los Azules recibirán al América, que el jueves quedó subcampeón de la Liga de Campeones de la Concacaf, en la decimosexta jornada del torneo, la penúltima de la fase regular.

'El partido del domingo es especial, un clásico, ya todos sabemos lo que representa jugar el Cruz Azul-América. No importa cómo vengan los equipos, trataremos de proponer y dejar una buena imagen ante un rival que lidera el torneo', añadió el jugador de 30 años.

Al Cruz Azul le restan tres partidos de la fase regular, ya que además de los duelos de la decimosexta y decimoséptima jornada, tiene pendiente el de la undécima, ante el León.

De conseguir victorias, los de Reynoso podrían posicionarse entre los cuatro mejores y conseguir su objetivo de avanzar a cuartos. El Cruz Azul acumula tres empates al hilo.

'Lo principal es recuperar la memoria futbolística porque estamos conscientes de que podemos dar más de lo que hemos mostrado en la Liga. El domingo será una buena oportunidad para ello', señaló Fernández.

'Pol' reveló que sintonizaron la final de la Liga de Campeones de la Concacaf, que el Monterrey le ganó por 1-0 al América. El sudamericano dijo que haber visto en acción a su próximo rival a pocos días de enfrentarlo les da ventaja.

'Ayer tuvimos la oportunidad de ver al rival jugar, eso nos puede dar un plus para ver detalles. Trabajaremos en este día y medio que nos queda para que las cosas se den a nuestro favor', finalizó. EFE

rcg/gb/car