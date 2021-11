El argentino Lillini advierte que los Pumas serán difíciles de vencer

Toluca (México), 21 nov (EFE).- El argentino Andrés Lillini, entrenador de los Pumas UNAM del fútbol mexicano, advirtió este domingo que su equipo será un rival duro en la parte decisiva del torneo Apertura.

'Como jugaron esta noche, vamos a ser un rival difícil de vencer', dijo el estratega en una rueda de prensa después de que su equipo venciera por 1-2 al Toluca y firmara el pase a los cuartos de finales del campeonato.

Con goles de Leonel López y el argentino Juan Dinenno, los universitarios derrotaron a Toluca en un partido en el que mostraron su mejor rendimiento del semestre, con dominio en mitad de la cancha y buenas conexiones por las bandas, aunque fallaron varias oportunidades ofensivas.

Pumas se clasificó undécimo al derrotar al campeón Cruz Azul en la última fecha y entró como octavo equipo a la fase de los ocho mejores, lo cual los pone en cuartos de finales contra el líder América del entrenador argentino Santiago Solari.

'El equipo hizo bien el 98 por ciento de las cosas. No nos tenemos que volver locos. Es un paso importante porque logramos el primer objetivo y ahora viene el mejor equipo del torneo. Vamos a tener que estar mucho mejor que lo que hicimos esta noche para poder pasar', dijo.

Pumas mostró altibajos en el torneo; su defensa fue decimocuarta y su ataque duodécimo, pero en los últimos partidos mostró pundonor y este domingo fue superior a un Toluca desdibujado.

'Se gana por la unión que tenemos. En los momentos difíciles que tuvimos este año, tuvimos un núcleo interno fuerte. Sabemos que si no estamos concentrados y no damos nuestro máximo esfuerzo, empezando por mí, no nos alcanza', concluyó el estratega.

Además del América-Pumas UNAM, los cuartos de finales del Apertura transcurrirán con los duelos Atlas-Monterrey, León-Puebla y Tigres UANL-Santos Laguna.EFE

