El argentino Lillini reconoce que los Pumas fueron superados por el León

León (México), 22 sep (EFE).- El argentino Andrés Lillini, entrenador de los Pumas UNAM del fútbol mexicano, reconoció que su equipo fue superado por el León, que les quitó el invicto en el torneo Apertura al derrotarlos por 2-0.

'Fuimos superados. Cuando estábamos 11 contra 11 nos costó neutralizar el ataque rival', aceptó el estratega en una rueda de prensa en León, centro de México.

Con goles del ecuatoriano Ángel Mena y el chileno Jean Meneses, el León se impuso a los universitarios, que eran el único cuadro invicto en el torneo y al caer, bajaron de la segunda a la cuarta posición.

Según Lillini, sus jugadores cometieron errores que a medida que avanzó el duelo permitió al León aumentar las situaciones de gol, a lo que se sumó la expulsión del guardameta Alfredo Talavera en el minuto 45, después de lo cual, todo se complicó.

'Valoro la entrega del equipo que, ante una superioridad numérica y futbolística, no dejó de tratar de hacer lo que se venía haciendo', indicó.

El estratega asumió que el invicto perdido es solo una estadística y de la misma manera que no lo tomaron en cuenta cuando lo tuvieron, tampoco piensan en eso ahora que lo perdieron.

'Se perdió un partido que duele. Fuimos superados y estoy triste porque no me gusta perder ni ver a mis jugadores abatidos, pero el invicto no lo usamos cuando nos iba bien, ni lo haremos ahora', agregó.

Lillini explicó que los Pumas están entre los cuatro mejores porque los jugadores pusieron ahí al cuadro universitario y solo queda afirmar los conceptos y levantar el nivel para buscar retomar el camino de la victoria el próximo fin de semana ante el Necaxa.

'No nos podemos relajar. En cinco días jugamos con el Necaxa que saldrá con la premisa de sumar, sí o sí, y nosotros debemos volver a la senda del triunfo. Mañana ya vamos a pensar en lo que viene', concluyó.EFE