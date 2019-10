El argentino Moreno asegura que el San Luis-Querétaro es un clásico diferente

San Luis Potosí, (México) 17 oct (EFE).- El argentino Alfredo Moreno, máximo anotador del equipo San Luis, aseguró este jueves que el duelo ante el Querétaro es un clásico diferente en el fútbol mexicano, que se vive con intensidad en la zona central del país.

'Los recuerdo como partidos intensos, en los que la gente exigía ganar. Tal vez no sea el clásico más llamativo de México, pero esa zona del país lo sentía de forma particular; hubo compañeros de gran magnitud como el uruguayo Sebastián 'Loco' Abreu, que comprendieron que es único este encuentro', dijo a Efe.

Moreno participó tres años en tres diferentes etapas con el San Luis, equipo antecesor del actual Atlético de San Luis, en los que anotó 54 goles. Fue un delantero funcional que atesora los recuerdos del clásico ante Gallos como pasionales, a pesar de reconocer que vivió otros con mayor presión.

Al referirse al duelo con los Gallos, que transcurrirá el domingo en la decimocuarta jornada del torneo Apertura, aceptó compararlo con otras de sus experiencias y reconoció que en su país lo vivió más presionado.

'He sentido más presión en los clásicos en Argentina, ahí el fanatismo llega a grados de pesadez y violencia. En México los aficionados ven los partidos juntos, todavía se respetan y en Argentina eso no pasa, es lo que marca la diferencia de un fútbol a otro. Miremos lo que sucedió en la Final de la Copa Libertadores que tuvo que jugarse en España por ese tipo de temas. Una cosa es la pasión y otra la presión por ganar un clásico', explicó.

Moreno vivió diferentes clásicos en su carrera de 19 años como profesional. Desde el Boca Juniors contra River Plate; el Racing contra Independiente o el América contra las Chivas de Guadalajara en México y de todos saca una conclusión, lo que pasa en la cancha no debe repercutir en las tribunas.

'Los jugadores de fútbol tenemos la adrenalina al 100 por ciento y reaccionamos a partir de una jugada, es cuando la gente debe entender que las cosas se tienen que quedar dentro de la cancha y todo termina ahí mismo, no nos vamos a pelear a golpes, ellos tampoco, sin embargo, hay personas que no lo comprenden', enfatizó.

Alfredo Moreno que pasó por Tijuana, Necaxa y Puebla entre otros en México, además del Shandong Luneng en China, afirmó que le guarda cariño al Atlético San Luis, sucursal del Real Madrid, y confía que la dirección técnica del uruguayo Gustavo Matosas, ofrezca resultados a corto plazo.

'El Atlético San Luis se ha vuelto un equipo equilibrado, que no escatima esfuerzos. Ahora tiene un técnico con sobrada capacidad que ha demostrado lo que vale, espero que funcione porque es importante para mucha gente, y me incluyo. Me sentí identificado con esta ciudad y su fútbol porque fue una de las etapas de mi vida en donde mejor me fue como delantero', concluyó. EFE