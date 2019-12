El argentino Pablo Guede asegura que al Morelia no le pesó el Azteca

México, 8 dic (EFE).- El argentino Pablo Guede, entrenador de Monarcas Morelia del fútbol mexicano, aseguró después de ser eliminado por el América en las semifinales del Apertura que, a pesar del revés, nunca les pesó un escenario como el Estadio Azteca.

'Sería poca cosa decir que nos pesó el escenario, tuvimos oportunidades que no supimos aprovechar y ellos sí metieron las suyas; llegar hasta acá no es fácil, competirle al América de la manera en que lo hicimos no es fácil por eso quiero felicitar a mis futbolistas' dijo el técnico al final del partido.

Morelia, séptimo en la tabla, ganó el juego de ida por 2-0 y el América, sexto, venció en la vuelta por 2-0 para alcanzar un empate a 2-2 que dio el pase a la final a las Águilas por su mejor posición en la tabla.

Guede analizó el partido y explicó que no fueron suicidas al intentar tener el balón y jugar de tú a tú ante el América.

'No fuimos suicidas porque si algo nos trajo hasta acá fue jugar la pelota en campo contrario, hoy nos tocó perderlas y eso nos costó en el marcador, pero puede pasar y no por eso íbamos a cambiar, porque siempre jugamos de tú a tú ante cualquier rival', explicó.

Para el timonel argentino el partido se le fue en la segunda mitad, cuando perdieron el control del medio campo.

'En el segundo tiempo fallamos, nos costó tener la pelota en campo contrario, nos presionaron muy bien y perdimos la mitad de la cancha, no tuvimos el balón y cuando te pasa algo así con un equipo como América, siempre te van a hacer daño', detalló.

A pesar de la eliminación, Guede se dijo orgulloso de sus jugadores.

'Me quedo con el amor propio de estos futbolistas, de jugar de igual a igual en todas las canchas, con eso me quedo de mi equipo'.

Sobre la planificación de la próxima campaña, el argentino dijo que ahora quieren descansar, planear el torneo próximo vendrá después.

'Vamos a tener unos días de vacaciones, vamos a platicar, a disfrutar del buen torneo que hicimos y ya habrá tiempo de planear el siguiente torneo', concluyó.EFE