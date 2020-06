El argentino Pancake apuesta a versatilidad en favor de campeón latino de LoL

Rodrigo Corona

México, 23 jun (EFE).- El argentino Manuel 'Pancake' Scala, suplente de All Knights, equipo campeón de la Liga Latinoamérica del videojuego League of Legends (LoL), está dispuesto a jugar cualquier posición en la Grieta del Invocador para que su escuadra mantenga el liderato en el recién iniciado Clausura 2020.

'Estoy abierto a jugar el rol y campeón que mi equipo necesite. Mi objetivo no es ser el mejor jungla o el mejor medio, eso me da igual, solo busco ser la mejor versión para mi equipo', explicó a Efe este martes.

Pancake, tirador de origen, jugó en el Apertura 2020, cuando All Knights logró su primer título, de jungla y al final de la fase regular fue nombrado el jugador con mayor progreso.

Para el presente Clausura, la organización chilena trajo del Vivo Keyd brasileño al mexicano Jesús 'Grell' Loya como jungla y fichó al chileno Nicolás 'Kiefer' Rivero como carrilero central tras el retiro de su compatriota Joaquín 'Plugo' Pérez.

Sin embargo, Kiefer no ha llegado a México y Pancake tuvo que asumir en la primer victoria del Apertura la posición de 'mid laner' y en la segunda pasó a tirador, mientras que el coreano Noh 'Alive' jin-wook tomó el carril central; en este último duelo fue nombrado el mejor jugador de su escuadra.

'Hasta que llegue Kiefer me alternaré con Alive en las posiciones de tirador y 'mid laner', dependerá de la fase de selección y bloqueo de campeones. Hay campeones que yo juego bien en la 'mid' y otros en los que él es mejor. Como tiradores ambos jugamos todos los campeones', agregó el argentino de 19 años.

El sudamericano es consciente de que en cuanto Kiefer arribe al país, retomará el puesto de suplente ya que así estaba previsto, mas confía que en algunos juegos All Knights lo dejará alternarse con Alive en el puesto de tirador.

'Siendo suplente puedo aportar viendo las screams (partidas de entrenamiento) y como juego cualquier línea, puedo ver los errores de cada uno y decirles qué es lo que pueden cambiar para que el equipo mejore', comentó el argentino.

Pancake dijo que Plugo, excarrilero central de All Knights, lo ha asesorado en algunas circunstancias específicas como en qué campeones elegir, pero prefiere no molestarlo para que descanse del competitivo de LoL, razón de su retiro.

'Por ahora no pienso en irme de All Knights, estoy cómodo, y ellos confiaron en mí desde que me trajeron en 2019, siempre hacen lo que yo necesite y si tengo un problema, ellos lo solucionan rápido', concluyó Scala.

Tras la primera semana del Clausura 2020, All Knights finalizó en la primera posición junto a Azules Esports e Infinity Esports; las tres suman dos puntos gracias a un par de triunfos. EFE