El argentino Rubens Sambueza ficha con el San Luis del fútbol mexicano

San Luis Potosí (México), 14 dic (EFE).- El centrocampista argentino Rubens Sambueza se convirtió este martes en la nueva figura del Atlético de San Luis del fútbol mexicano, equipo con el que jugará el torneo Clausura 2022.

'Señoras y señores, con ustedes el 10 que pintará su arte en la cancha', escribió en su cuenta de twitter el San Luis, sucursal del Atlético de Madrid, que de inmediato colocó un vídeo con obras artísticas y las relacionó con el jugador.

A punto de cumplir 38 años, el próximo 1 de enero, Sambueza es uno de los futbolistas más técnicos del fútbol mexicano, con un fino toque de balón, exactitud como asistente y personalidad, con lo cual se propone ayudar al San Luis a ser protagonista en el Clausura.

Sambueza cumplió una buena campaña este año con el Toluca, pero no entró en los planes del nuevo entrenador del equipo, Ignacio Ambriz y el pasado 9 de diciembre salió de la institución.

Rubens fue líder de pases para gol en el Clausura 2021 y el Apertura 2021, con seis asistencias en cada uno, con lo que confirmó que lo importante no es la edad sino ser fuerte en lo mental.

'Creo que pasa más por la motivación. Se pueden tener o no muchos años, pero la exigencia mental tiene que ser la misma de cuando uno debutó, de esa forma se trazan las metas. Yo siempre me entrego porque la actitud de ir para adelante es una identidad, además de no bajar los brazos', explicó a Efe en una entrevista en 2020.

El San Luis se clasificó en el Apertura 2021 a la repesca, en la que eliminado por el Santos Laguna.

El equipo mostró la octava mejor ofensiva del campeonato, pero nueve de sus 19 goles fueron convertidos por el argentino Germán Berterame, quien compartió el título de los goleadores con el uruguayo Nicolás López, de los Tigres UANL.

La llegada de Sambueza y el posible fichaje de otros delanteros, darán vitalidad al ataque del equipo que debutará el próximo 6 de enero en su estadio contra el Pachuca.EFE

