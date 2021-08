El argentino 'WhiteLotus' piensa en retirarse de League of Legends

México, 5 ago (EFE).- El argentino Matías 'WhiteLotus' Musso, uno de los mejores tiradores latinos de la historia, aseguró este jueves que piensa en ponerle fin a su carrera al terminar el Clausura 2021 de la Liga Latinoamérica de League of Legends (LLA).

'Pienso en el retiro porque a fin de mes cumpliré 25 años, ya llevo mucho tiempo en esto. Me encanta competir y ganar, representar a la región, pero hay un sacrificio de por medio. Me gusta pasar tiempo con mi familia, tengo un hijo que cumplirá cinco años y nunca pasé un cumpleaños con él', dijo a Efe el jugador del campeón Infinity.

Musso inició a jugar en 2014. Su leyenda se empezó a forjar en 2016 cuando fichó por el extinto Lyon Gaming, con el que dominó el competitivo latino por algunos años y se quedó cerca de clasificar a una fase de grupos en un Mundial.

En la actualidad, 'WhiteLotus' es uno de los líderes del campeón Infinity que en el Clausura busca ser el segundo bicampeón en la historia de la LLA.

'Cuando uno crece le toma más importancia a otras cosas. Cuando tenía 17 años solo me importaba jugar y dormir, hoy se me hace pesado jugar ocho meses al año, estar lejos de mi familia, y hacer una rutina de sólo jugar y dormir, es una vida estresante', añadió Musso.

'WhiteLotus' dijo que tras terminar su participación en el Clausura se tomará tres semanas para analizar su futuro en el que pondrá en la balanza qué pesa más, seguir en competencia o estar con sus seres queridos.

El argentino prepara a su sucesor en Infinity, el tirador chileno Nicolás 'Kz' Gutiérrez, quien ha jugado como titular en algunos partidos este torneo.

'Al inicio del Clausura hablé con el entrenador y le dije que pensaba que deberían darle más tiempo de juego a Kz, sentí que era alguien que jugaba bien en las prácticas, lo vi como un jugador más y no solo un suplente. Me gustaría que cuando yo me fuera él sea mi reemplazo', dijo.

El tirador consideró que de cara al cierre de la fase de grupos del Clausura este fin de semana, Infinity es el equipo que tiene el nivel superior a los demás para asegurar el primer lugar de la clasificación y con ello el boleto a la final.

'Nuestros rivales bajaron su nivel con respecto al torneo pasado porque hicieron cambios en su plantilla y varios de ellos no funcionaron. Nosotros nos mantuvimos sólidos porque conservamos a todos los jugadores, ya sabemos cómo trabajar juntos', finalizó. EFE

